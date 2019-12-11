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Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
11 декабря 2019, 23:39 • 8 • Украина
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года. Об этом сообщил представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.
РИА Новости
«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны... можно сделать до марта», — сказал он в эфире телеканала «Громадське».
Резников выразил уверенность, что действующие договорённости нужно пересмотреть, чтобы они сработали.
По его словам, подготовленную редакцию планируют обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырёх стран.
9 декабря в Париже прошёл нормандский саммит. По его итогам было принято коммюнике, которое касается в том числе выполнения политических положений «Минска». В частности, речь идёт о необходимости согласовать особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, документ подтверждает, что соглашения должны исполняться последовательно и неукоснительно.
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