Украина дешевеет вместе с олигархами. Ахметов обеднел на 6 миллиардов

Украинские олигархи продолжают терять позиции в мировых рейтингах. Это подтвердил очередной рейтинг Forbes, где украинские толстосумы показали весьма скромные результаты, а многие и вообще сошли с дистанции.Например, за год самый богатый человек Украины Ринат Ахметов свалился на 103 ступени вниз. Сегодня он занимает 875 место в списке, его состояние оценивается в $2,4 млрд. За год оно сократилось на $6. Ранее, при власти Порошенко, бывший хозяин Донбасса был на 272 месте.43 позиции отминусовал бывший владелец «Привата» Игорь Коломойский. Совладелец группы «Приват» теперь стоит всего 1 миллиард долларов, за год его состояние уменьшилось примерно на $100 млн.Экс-спонсор Юлии Тимошенко, банкир Константин Жеваго вообще - минус 475 строчек. За прошлый год мажоритарный акционер Ferrexpo потерял $0,5 млрд.Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк переместился с 1605 места на 1851. Его состояние уменьшилось с $1,4 млрд до $1,1 млрд. При Порошенко «куриный король», как и Ахметов, чувствовали себя значительно лучше.Относительное благополучие среди всех олигархов сохранил только зять Кучмы и друг Сороса Виктор Пинчук. Он назван вторым богатейшим украинцем (после Ахметова), но все равно спустился в рейтинге с 1605 на 1613 место, потеряв при этом $100 млн: его состояние уменьшилось с $1,4 млрд до $1,3 млрд. Сказались, видимо, предвыборные расходы: Пинчук спонсировал и провел в Верховную раду партию «соросят» певца Вакарчука.Как отмечает экономист Сергей Саливон, процесс понижения украинских олигархов в мировых рейтингах происходит параллельно со сдачей позиции государства Украина. «Так может, все же, зря вы майдан «замутили», дорогие олигархи?», - задается он вопросом. Действительно, свержение Януковича и госпереворот превратили Украину в колонию и лишили украинских олигархов не только самостоятельности, но и капиталов – они постепенно уступают свое влияние транснациональному капиталу, который будет рулить на украинской территории.