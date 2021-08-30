Украина деградирует из-за двух роковых ошибок: Журналист о "тайном плане" против Киева

Украина деградирует на протяжении 30 последних лет из-за двух роковых ошибок - низкого качества местной элиты и ориентации на Запад, считает Глеб Простаков. Журналист порассуждал о "тайном плане" против Киева. По его мнению, никакого скрытого замысла не было. Властям Незалежной просто следовало внимательнее читать документы, вступая в сотрудничество с США и ЕС.

За 30 последних лет Украина преодолела путь из успешной и богатой постсоветской республики к самому нищему государству Европы, заметил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".

Сейчас в Незалежной наблюдается непрекращающаяся деградация промышленности, научного потенциала, а также массовый отток населения на заработки за рубеж.

Бизнес-аналитик, журналист Глеб Простаков, проживший большую часть жизни на Украине, в студии "Первого русского" объяснил, в какой момент произошёл трагический надлом в истории этой страны.

Он подчеркнул, что деградация Незалежной действительно продолжается уже на протяжении 30, а не семи лет. Этот процесс стартовал сразу после распада СССР. Тогда украинская элита избрала новый путь, ориентированный на Запад, и повела страну по нему.

Причём эта поддержка и направляющая рука Запада не была каким-то секретом. Это не был какой-то тайный план. Нужно было просто внимательно читать те документы, которые производил Евросоюз. Тогда было бы понятно, какую политику Запад применяет к таким странам, как Украина, - отметил собеседник Царьграда.

Таким образом, сегодняшнюю печальную ситуацию в Незалежной подготовили два ключевых фактора - это качество украинской элиты и политика Запада, резюмировал Простаков.