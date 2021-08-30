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Украина деградирует из-за двух роковых ошибок: Журналист о "тайном плане" против Киева
30 августа 2021, 18:00 • 29 • Политика
Украина деградирует на протяжении 30 последних лет из-за двух роковых ошибок - низкого качества местной элиты и ориентации на Запад, считает Глеб Простаков. Журналист порассуждал о "тайном плане" против Киева. По его мнению, никакого скрытого замысла не было. Властям Незалежной просто следовало внимательнее читать документы, вступая в сотрудничество с США и ЕС.
За 30 последних лет Украина преодолела путь из успешной и богатой постсоветской республики к самому нищему государству Европы, заметил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Сейчас в Незалежной наблюдается непрекращающаяся деградация промышленности, научного потенциала, а также массовый отток населения на заработки за рубеж.
Бизнес-аналитик, журналист Глеб Простаков, проживший большую часть жизни на Украине, в студии "Первого русского" объяснил, в какой момент произошёл трагический надлом в истории этой страны.
Он подчеркнул, что деградация Незалежной действительно продолжается уже на протяжении 30, а не семи лет. Этот процесс стартовал сразу после распада СССР. Тогда украинская элита избрала новый путь, ориентированный на Запад, и повела страну по нему.
Таким образом, сегодняшнюю печальную ситуацию в Незалежной подготовили два ключевых фактора - это качество украинской элиты и политика Запада, резюмировал Простаков.
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