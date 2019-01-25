«Украина через референдум должна войти в состав России»: Киев заочно сажает Жириновского за посягательство на целостность страны

За отправку гуманитарной помощи в Донбасс Киев давно обвиняет Владимира Жириновского в «финансировании терроризма». В октябре прошлого года генпрокуратура Украины направила дело в суд, по которому лидеру ЛДПР и двум его депутатам - Алексею Диденко и Михаилу Дегтяреву - светит срок от 10 до 12 лет и конфискация имущества. А вот сейчас та же контора обвинила Владимира Вольфовича еще и в посягательстве на целостность Украины.

- Жириновский 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 года во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации, - говорится в данном сообщении. Припомнили там и голосование в Госдуме за воссоединение полуострова с Россией.

Ну, а ВВЖ в ответ напомнил киевским властям, что их не признает, и предрек их скорое исчезновение.

- Уголовными делами в Киеве мне угрожают с 1991 года, но мы их не признаем, как и всю нынешнюю власть в этой стране. Ни я, ни другие депутаты фракции ЛДПР никаких преступлений ни по российскому, ни по украинскому Уголовному кодексу не совершали. Мы чисты. Мы лишь оказывали гуманитарную помощь, - отметил он. - Начиная с 1991 года, я говорил, что Крым должен быть в составе России, а сегодня говорю, что вся Украина через референдум должна войти в состав России, поскольку это искусственное образование, которое создали Ленин, Сталин, Хрущев. Некоторые утверждают, что Украина якобы вошла в состав России в XVII веке. Но это не так. Богдан Хмельницкий и 80 тысяч запорожских казаков попросились в подданство русского царя, потому что в католической Польше над ними издевались, но никогда никакая «Украина» в состав России не входила. Все нынешние земли Украины исторически были частью России. Незаконным был и раздел СССР, и Госдума еще в 1996 году отменила ратификацию Беловежских соглашений. Уверен, что незаконный режим на Украине скоро исчезнет. Мы надеемся, что в Киев придет новая власть, которая будет более адекватной и все причастные к незаконному уголовному преследованию меня и других людей будут арестованы. Им есть за что сидеть в тюрьмах Украины или России.