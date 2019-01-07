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Украина через ЕСПЧ требует освободить моряков, задержанных после керченской провокации
07 января 2019, 19:39 • 115 • Политика
7 января правительство Украины подало иск на Россию в ЕСПЧ с требованием освободить моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в районе Керченского пролива.
Украина подала на Россию иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать незаконным арест моряков, участвовавших в Керченской провокации в ноябре 2018 года, передает информагентство Ura.ru.
Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook написал, что правительство страны выполнило все инструкции ЕСПЧ и 7 января подало официальное заявление. Лищина считает незаконным арест 24 моряков, сознательно нарушивших границу России в Керченском проливе. В своем сообщении уполномоченный по делам ЕСПЧ отметил: "Ребята, мы вас помним и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!"
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля украинских ВМС нарушили нормы международного морского права и без предупреждения вошли в территориальные воды России. Пограничники задержали все три украинские судна. Моряки, находившиеся на них арестованы на основании незаконного пересечения границы.
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