Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Европе не следует принимать участие в проекте «Северный поток - 2». В сообщении, которое цитирует «Укринформ», используется художественный термин авторства украинца - «энергетический кнут».

«Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток - 2», - начал свою речь Парубий, а затем добавил, украинцы делают такое предупреждение из добрых побуждений, поскольку знают, «как Россия может использовать «энергетический кнут» для «политического влияния». О том, что Украина годами не платила за поставленные Россией энергоресурсы, Парубий умолчал.

Киев не первый раз пытается убедить представителей ЕС в опасности реализации проекта «Северный поток - 2». Однако в результате сам показывает свою политическую ангажированность. Представители ЕС (и России) неоднократно говорили, что «Северный поток - 2» - это коммерческий проект. А его саботаж - не что иное, как попытка установить на рынке политические законы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе одной из бесед с Парубием отмечала, что не оценивает проект также критично, как он. Кроме того, она заверила, что за Украиной останется роль транзитера энергоресурсов. К слову, такие гарантии дает и Россия.