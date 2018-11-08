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Украина через «энергетический кнут» предостерегает ЕС от участия в «Северном потоке - 2»

08 ноября 2018, 12:54  •  184 • Политика
Украина предостерегает Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток - 2», заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, заявив, что Россия использует «энергетический кнут» в политических целях.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Европе не следует принимать участие в проекте «Северный поток - 2». В сообщении, которое цитирует «Укринформ», используется художественный термин авторства украинца - «энергетический кнут».
«Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток - 2», - начал свою речь Парубий, а затем добавил, украинцы делают такое предупреждение из добрых побуждений, поскольку знают, «как Россия может использовать «энергетический кнут» для «политического влияния». О том, что Украина годами не платила за поставленные Россией энергоресурсы, Парубий умолчал.
Киев не первый раз пытается убедить представителей ЕС в опасности реализации проекта «Северный поток - 2». Однако в результате сам показывает свою политическую ангажированность. Представители ЕС (и России) неоднократно говорили, что «Северный поток - 2» - это коммерческий проект. А его саботаж - не что иное, как попытка установить на рынке политические законы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе одной из бесед с Парубием отмечала, что не оценивает проект также критично, как он. Кроме того, она заверила, что за Украиной останется роль транзитера энергоресурсов. К слову, такие гарантии дает и Россия.

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