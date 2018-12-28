Украина через день после продления запрета на въезд российским мужчинам отменила его

Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны. При этом всего сутки назад, 26 декабря, в МВД Незалежной заявили о продлении ограничений на въезд для российских мужчин.

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Как сообщает издание "Гордон", после завершения сроков действия военного положения в стране въезд в страну мужчинам из РФ был снят.

При этом всего сутки назад, 26 декабря, в МВД Незалежной заявили о продлении ограничений на въезд для российских мужчин. Сообщалось, что за время действия запретительных мер на территорию страны не впустили более 1,6 тысячи граждан РФ.

В Госпогранслужбе уточнили, что, несмотря на снятие запрета, украинские пограничники намерены по-прежнему проверять приезжих в усиленном режиме.

Напомним, что ограничения на въезд для мужчин из России были введены в конце ноября после конфликта в Керченском проливе. Также на части страны ввели военное положение, которое было отменено 26 декабря.