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Украина через день после продления запрета на въезд российским мужчинам отменила его
28 декабря 2018, 22:09 • 102 • В мире
Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны. При этом всего сутки назад, 26 декабря, в МВД Незалежной заявили о продлении ограничений на въезд для российских мужчин.
Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Как сообщает издание "Гордон", после завершения сроков действия военного положения в стране въезд в страну мужчинам из РФ был снят.
При этом всего сутки назад, 26 декабря, в МВД Незалежной заявили о продлении ограничений на въезд для российских мужчин. Сообщалось, что за время действия запретительных мер на территорию страны не впустили более 1,6 тысячи граждан РФ.
В Госпогранслужбе уточнили, что, несмотря на снятие запрета, украинские пограничники намерены по-прежнему проверять приезжих в усиленном режиме.
Напомним, что ограничения на въезд для мужчин из России были введены в конце ноября после конфликта в Керченском проливе. Также на части страны ввели военное положение, которое было отменено 26 декабря.
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