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Украина частично запретит продажу детских игрушек российского производства

05 января 2021, 15:00  •  125 • Украина
Власти сразу нескольких украинских регионов объявили о намерении ввести запрет на продажу в торговых сетях на своей территории детских игрушек, произведенных в Российской Федерации. Согласно официальной информации, уже в ближайшее время в черные списки попадут тысячи наименований продукции, якобы содержащей пропаганду ценностей «страны-агрессора» (таковой, по украинскому законодательству, на сегодняшний день является Россия). Предполагается, что с прилавков магазинов исчезнут не только плюшевые медведи и былинные богатыри, но и миниатюрные копии автоматов Калашникова и красноармейских касок. Кто стоит за этой инициативой и к чему подобное нововведение может привести, выяснял корреспондент ФАН.
На днях руководство одного из магазинов в Киевской области получило от местной администрации поистине странное предупреждение. В своем послании чиновники потребовали убрать с витрины торгового заведения игрушечные автомобили с «символикой сепаратистского формирования ЛНР» и «российских военных структур», а также искусственную елку с водруженной на ее макушке пятиконечной звездой. Упомянутые чиновники явно не удосужились узнать, что надпись «Народная милиция» на модели автомобиля ГАЗ-21 является знаком правоохранительных органов Болгарии шестидесятых годов прошлого века, а елочная пятиконечная звезда имеет вид многогранника, символ которого с успехом используется в более чем тридцати странах мира.
«Им [государственным инспекторам] на такие детали наплевать, — сказала Федеральному агентству новостей менеджер магазина Юлия Олеговна. — Все дело в том, что и машинка, и звездочка были произведены в России. Место рождения этой продукции вызывает гнев и отвращение многих националистов, в буквальном смысле слова засевших в государственных структурах Украины».
Как показывает практика, машинками и звездочками дело не ограничится. В соседней Черниговской области группа молодых людей из ультраправой группировки С14 (организация запрещена на территории РФ) под угрозой физического насилия и уничтожения имущества заставила владельцев небольшого киоска изъять из продажи играющего на гармошке пластмассового Крокодила Гену и подыгрывающего ему на балалайке Чебурашку.
«У нас есть свои герои, пусть [на Украине] продаются именно они», — резюмировали радикалы.
При этом назвать адекватные украинские аналоги героев Эдуарда Успенского «патриоты» почему-то не смогли.
По мнению ряда специалистов на Украине, в настоящее время необходимости в распространении на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса российских игрушек попросту нет.
«Если украинские дети будут играть московскими медведями, мы окончательно проиграем войну в ЛДНР, — многозначительно заявил некий «эксперт» в эфире киевского телеканала, близкого к кругам экс-президента Украины Петра Порошенко. — Пусть лучше играют Терминаторами и Суперменами, западная культура нам все-таки ближе, поскольку уже в обозримом будущем Киев станет неотъемлемой частью цивилизованной объединенной Европы».
Другие аналитики с этим утверждением категорически не согласны.
«Декоммунизация и «борьба с российским влиянием» на Украине зачастую сопровождаются откровенным маразмом, — констатирует культуролог Маргарита Резник. — Детям навязываются непонятные им ценности, а из умов взрослых вытравливаются любые упоминания о прошлом. В данном контексте говорить о грамотной государственной политике явно не приходится».
В то же время Резник отметила, что выхода из складывающейся ситуации пока нет.
«Власти на местах боятся националистически настроенных элементов, очередные факельные шествия ни Киеву, ни, например, Виннице ни к чему», — сказала она.
Как ожидается, даже частичный запрет на продажу детских игрушек российского производства приведет к банкротству нескольких тысяч представителей мелкого и даже среднего бизнеса. В условиях тяжелейшего экономического кризиса это грозит Украине социальной катастрофой.
Автор: Леонид Андросов

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