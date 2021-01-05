|
Украина частично запретит продажу детских игрушек российского производства
05 января 2021, 15:00 • 125 • Украина
Власти сразу нескольких украинских регионов объявили о намерении ввести запрет на продажу в торговых сетях на своей территории детских игрушек, произведенных в Российской Федерации. Согласно официальной информации, уже в ближайшее время в черные списки попадут тысячи наименований продукции, якобы содержащей пропаганду ценностей «страны-агрессора» (таковой, по украинскому законодательству, на сегодняшний день является Россия). Предполагается, что с прилавков магазинов исчезнут не только плюшевые медведи и былинные богатыри, но и миниатюрные копии автоматов Калашникова и красноармейских касок. Кто стоит за этой инициативой и к чему подобное нововведение может привести, выяснял корреспондент ФАН.
На днях руководство одного из магазинов в Киевской области получило от местной администрации поистине странное предупреждение. В своем послании чиновники потребовали убрать с витрины торгового заведения игрушечные автомобили с «символикой сепаратистского формирования ЛНР» и «российских военных структур», а также искусственную елку с водруженной на ее макушке пятиконечной звездой. Упомянутые чиновники явно не удосужились узнать, что надпись «Народная милиция» на модели автомобиля ГАЗ-21 является знаком правоохранительных органов Болгарии шестидесятых годов прошлого века, а елочная пятиконечная звезда имеет вид многогранника, символ которого с успехом используется в более чем тридцати странах мира.
Как показывает практика, машинками и звездочками дело не ограничится. В соседней Черниговской области группа молодых людей из ультраправой группировки С14 (организация запрещена на территории РФ) под угрозой физического насилия и уничтожения имущества заставила владельцев небольшого киоска изъять из продажи играющего на гармошке пластмассового Крокодила Гену и подыгрывающего ему на балалайке Чебурашку.
При этом назвать адекватные украинские аналоги героев Эдуарда Успенского «патриоты» почему-то не смогли.
По мнению ряда специалистов на Украине, в настоящее время необходимости в распространении на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса российских игрушек попросту нет.
Другие аналитики с этим утверждением категорически не согласны.
В то же время Резник отметила, что выхода из складывающейся ситуации пока нет.
Как ожидается, даже частичный запрет на продажу детских игрушек российского производства приведет к банкротству нескольких тысяч представителей мелкого и даже среднего бизнеса. В условиях тяжелейшего экономического кризиса это грозит Украине социальной катастрофой.
Автор: Леонид Андросов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2021, 21:10
|
02 января 2021, 13:40
|
02 января 2021, 13:40
|
31 декабря 2020, 08:30
|
04 января 2021, 08:45
|
31 декабря 2020, 21:20
|
03 января 2021, 14:25