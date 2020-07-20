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Украина бьёт тревогу. Россия создаёт "подводный плацдарм" в Чёрном море

20 июля 2020, 16:00  •  165 • Политика
Украинские военные бьют тревогу. Они заявили, что Россия создаёт "подводный плацдарм". Речь идёт об установке военных систем, которые позволяют круглосуточно мониторить ситуацию в водах Чёрного моря.
Такие выводы содержатся в исследовании, проведённом при участии бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука. Он утверждает, что Россия пытается установить "тотальный контроль за Чёрным морем путём создания подводного плацдарма". Под "подводным плацдармом" Гайдук подразумевает установку гидроакустических и электромагнитных станций, которые позволяют обнаружить любой подводный или надводный объект за десятки километров до российского побережья.
Кроме того, в исследовании отмечается, что Россия собирается разместить специальное оборудование для слежения на объектах газопровода "Турецкий поток" и "Голубой поток", чтобы предотвратить возможные диверсии.
Отметим, что украинские военные регулярно заявляют об усилении позиций РФ, оправдывая собственные действия по милитаризации Чёрного и Азовского морей. В начале июля стало известно, что Украина пригласила НАТО принять участие в учениях для "защиты от российской агрессии". Примерно в это же время командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности к войне с Россией и пригрозил обстрелять Севастополь ракетами "Нептун".

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