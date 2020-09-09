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Украина будет «возвращать» крымчан с помощью нового чат-бота

09 сентября 2020, 18:50  •  49 • Украина

Основная задача новой украинской разработки - «помочь жителям Крыма получить типичные ответы на часто задаваемые вопросы». Приложение CrimeaIsUAbot совместно разработали представительство президента Украины и Украинский Хельсинкский союз по правам человека, чат-бот презентовали в пресс-службе Офиса президента 9 сентября

Новый чат-бот позволит украинцам, которые оказались на «оккупированной территории в Крыму», получить информацию по вопросам об оформлении паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении или смерти, о порядке пересечения контрольных пунктов въезда-выезда.

Приложение обещают разместить на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций.
В Офисе президента заявили, что это хороший способ поддерживать связь с украинскими гражданами.

«Государство должно создавать инструменты, которые могли бы максимально приближать административные и другие услуги к крымчанам. И речь идет не только о том, что сейчас можно посетить ЦНАП (Центр предоставления административных услуг — ред.) прямо на административной границе. Мы работаем над внедрением онлайн-услуг», — сообщили разработчики чат-бота.

Также в представительстве президента Украины пообещали, что перечень вопросов, на которые смогут получить ответы крымчане, будет дополнен.

Тем временем, власти Крыма и России решают проблему с доступностью воды в регионе. Из-за жаркой погоды на полуострове обмелели несколько водохранилищ.

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