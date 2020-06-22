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Украина будет разрывать договоры с Россией

22 июня 2020, 21:00  •  153 • Политика
Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве посчитали, сколько документов нужно подвергнуть ревизии, но на радикальные меры идти боятся из-за миллионов украинцев
Украинские власти проводят ревизию договоров между Незалежной и Россией, планируя и дальше их разрывать. Об этом заявил замминистра иностранных дел соседней страны Василий Боднар.
"До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", – сказал дипломат в интервью "Укринформу".
Он отметил, что Киев не делает "радикально-эмоциональных" шагов в вопросе разрыва соглашений, чтобы не навредить гражданам своей страны, которые находятся на территории РФ.
По его словам, если отменить все договора сразу, Незалежная окажется "в патовой ситуации", т.к. не станет механизма защиты интересов украинцев в России, чего нельзя допустить. В качестве примера такой ситуации он привел Грузию, которая вынуждена защищать своих граждан через посредников.
Пан Боднар подчеркнул, что не знает, сколько грузин находится на нашей территории, а вот украинцев в России "миллионы людей", как граждан Украины, так и этнических украинцев-россиян.
Дипломат добавил, что необходимо соблюдать все процедуры при разрыве соглашений, дабы не было двоякой трактовки документов.

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