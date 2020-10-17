Украина будет покупать российскую вакцину втридорога у Европы

Ситуация с российской вакциной от коронавируса будет точно такая же, как и с российским газом, который Украина закупает в три раза дороже у Европы – лишь бы не у «страны-агрессора».Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замгенпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.«На самом деле, мы уже говорили о том, что мы по-прежнему торгуем с Россией, в том числе медикаментами, медицинским оборудованием, и странно, почему нельзя вакцину приобрести. Можно предположить, что ситуация с российской вакциной такая же точно, как и с российским газом.Нам заявили о том, что мы отказались от российского газа, покупаем европейский, там, венгерский, а он российский, с той же самой трубы, мы его тут же получаем, только документы на него о том, что газ не российский, а европейский, поэтому мы его покупаем в три раза дороже.Я не удивлюсь, если мы будем покупать российскую вакцину, на которую будет приклеена бирка, что ее произвели в Евросоюзе, только в три раза дороже.Вот не удивлюсь этому, потому что знаю, как наша украинская власть зарабатывает на всём, на этом covid, на этих масках, на этих перчатках, на антисептиках, на аппаратах искусственной вентиляции легких, они зарабатывают на всём, на смертях на горе людей зарабатывают. И я думаю, здесь ситуация та же», – заявил Кузьмин.