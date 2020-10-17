Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Вот такая она «самая сильная»…
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
Главная / Украина

Украина будет покупать российскую вакцину втридорога у Европы

17 октября 2020, 18:55  •  58 • Украина

Ситуация с российской вакциной от коронавируса будет точно такая же, как и с российским газом, который Украина закупает в три раза дороже у Европы – лишь бы не у «страны-агрессора».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замгенпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«На самом деле, мы уже говорили о том, что мы по-прежнему торгуем с Россией, в том числе медикаментами, медицинским оборудованием, и странно, почему нельзя вакцину приобрести. Можно предположить, что ситуация с российской вакциной такая же точно, как и с российским газом.

Нам заявили о том, что мы отказались от российского газа, покупаем европейский, там, венгерский, а он российский, с той же самой трубы, мы его тут же получаем, только документы на него о том, что газ не российский, а европейский, поэтому мы его покупаем в три раза дороже.

Я не удивлюсь, если мы будем покупать российскую вакцину, на которую будет приклеена бирка, что ее произвели в Евросоюзе, только в три раза дороже.

Вот не удивлюсь этому, потому что знаю, как наша украинская власть зарабатывает на всём, на этом covid, на этих масках, на этих перчатках, на антисептиках, на аппаратах искусственной вентиляции легких, они зарабатывают на всём, на смертях на горе людей зарабатывают. И я думаю, здесь ситуация та же», – заявил Кузьмин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 07:55
Зрада: В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова
16 октября 2020, 18:10
Как на Украине «сало уронили»
16 октября 2020, 19:05
Аналитик объяснил, почему прогноз МВФ о вымирании Украины правдив
17 октября 2020, 01:30
Выборы в Молдове: ЕС призывает голосовать за Майю Санду
17 октября 2020, 17:05
В Одессе вернут улицы Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии
17 октября 2020, 18:55
«Американцы, вон из Белоруссии!» – храбрые киевляне вышли к посольству США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
11 октября 2020, 14:25
Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил англичан
16 октября 2020, 18:10
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал мемом
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.