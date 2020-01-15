Украина борется с Ираном за «чёрные ящики» сбитого «Боинга» • 9 • Аналитика

Судьба бортовых самописцев упавшего в Иране украинского авиалайнера не дает покоя Киеву. Украинские власти настойчиво пытаются заполучить «черные ящики», соперничая за них не только с Ираном, но и с «независимой стороной» - Францией.



Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины обратились с официальным запросом к Ирану о передаче украинской стороне «черных ящиков» самолета «Боинг». С одной стороны, все выглядит вполне логично – сбитый самолет принадлежал компании «Международные авиалинии Украины», то есть является украинской собственностью. Экипаж самолета также был представлен украинскими гражданами. Соответственно, и бортовые самописцы самолета – также собственность украинской компании.







Однако в настоящее время расследование обстоятельств трагедии проводят иранские спецслужбы, поскольку лайнер упал на территории Ирана, а большинство погибших – иранские граждане. По заявлениям иранских властей, это произошло в результате ошибки системы противовоздушной обороны страны. Уже арестованы офицеры аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые признались, что приняли самолет за ракету противника. Если расследование осуществляют иранские власти, то им целесообразно иметь «черные ящики» самолета в своем распоряжении.



В то же время, понимая, что мировая общественность может не оценить результаты расследования, проведенного именно иранскими спецслужбами, 14 января официальный представитель судебной системы Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что в Тегеране рассматривается вопрос о передаче бортовых самописцев Франции. Среди западных стран Франция выделяется тем, что имеет относительно приемлемые отношения с Ираном и в меньшей степени зависима от давления американцев. Судя по всему, именно поэтому Тегеран более склонен доверять французам в качестве «независимых экспертов» при расследовании всех обстоятельств произошедшего.



Однако представители Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции пока опровергают факт поступления к ним «черных ящиков». Более того, эксперты организации утверждают, что примут участие в расследовании и действительно ознакомятся с бортовыми самописцами, но само расследование будет проводиться на территории Украины.



Получается, что Украина начинает борьбу за "чёрные ящики" с Ираном. Но позиция Украины вряд ли может быть непредвзятой, учитывая всю специфику современных отношений Киева с Вашингтоном. Так, Украина уже объявила о том, что расследование будет вестись по статьям УК страны, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и за уничтожение самолета. Хотя если ракета была пущена в результате ошибки, то о каком умышленном убийстве может идти речь?



Иран сейчас оказался в весьма сложной ситуации. С одной стороны, если он не будет передавать «черные ящики» Украине, то навлечет дальнейшие подозрения в том, что властям страны есть, что скрывать относительно причин падения самолета. Но, с другой стороны, отдать «черные ящики» Украине - это означает фактически передать их американцам, а уж те постараются представить информацию максимально выгодным для себя образом.



Так, украинская сторона может заявить, что Иран сбил самолет целенаправленно, не в результате ошибки, и в этом случае США получит возможность подтасованного "подтверждения" своих постоянных обвинений в адрес Тегерана в террористической деятельности.



Именно из этих опасений Иран и старается привлечь к расследованию как можно больше независимых сторон. Так, кроме Франции обсуждается и вопрос привлечения российских специалистов. Тем более, что опыт изучения «черных ящиков» на Западе весьма странен, если вспомнить, что бортовые самописцы со сбитого над Донбассом «Боинга» "читают" уже шестой год.



Впрочем, президент украинского авиаперевозчика МАУ Евгений Дыхне уверен, что вероятность передачи «черных ящиков» Украине все же очень высока. Ведь Тегерану, по его словам, уже почти нечего скрывать относительно падения самолета. Судьба бортовых самописцев упавшего в Иране украинского авиалайнера не дает покоя Киеву. Украинские власти настойчиво пытаются заполучить «черные ящики», соперничая за них не только с Ираном, но и с «независимой стороной» - Францией.Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины обратились с официальным запросом к Ирану о передаче украинской стороне «черных ящиков» самолета «Боинг». С одной стороны, все выглядит вполне логично – сбитый самолет принадлежал компании «Международные авиалинии Украины», то есть является украинской собственностью. Экипаж самолета также был представлен украинскими гражданами. Соответственно, и бортовые самописцы самолета – также собственность украинской компании.Однако в настоящее время расследование обстоятельств трагедии проводят иранские спецслужбы, поскольку лайнер упал на территории Ирана, а большинство погибших – иранские граждане. По заявлениям иранских властей, это произошло в результате ошибки системы противовоздушной обороны страны. Уже арестованы офицеры аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые признались, что приняли самолет за ракету противника. Если расследование осуществляют иранские власти, то им целесообразно иметь «черные ящики» самолета в своем распоряжении.В то же время, понимая, что мировая общественность может не оценить результаты расследования, проведенного именно иранскими спецслужбами, 14 января официальный представитель судебной системы Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что в Тегеране рассматривается вопрос о передаче бортовых самописцев Франции. Среди западных стран Франция выделяется тем, что имеет относительно приемлемые отношения с Ираном и в меньшей степени зависима от давления американцев. Судя по всему, именно поэтому Тегеран более склонен доверять французам в качестве «независимых экспертов» при расследовании всех обстоятельств произошедшего.Однако представители Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции пока опровергают факт поступления к ним «черных ящиков». Более того, эксперты организации утверждают, что примут участие в расследовании и действительно ознакомятся с бортовыми самописцами, но само расследование будет проводиться на территории Украины.Получается, что Украина начинает борьбу за "чёрные ящики" с Ираном. Но позиция Украины вряд ли может быть непредвзятой, учитывая всю специфику современных отношений Киева с Вашингтоном. Так, Украина уже объявила о том, что расследование будет вестись по статьям УК страны, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и за уничтожение самолета. Хотя если ракета была пущена в результате ошибки, то о каком умышленном убийстве может идти речь?Иран сейчас оказался в весьма сложной ситуации. С одной стороны, если он не будет передавать «черные ящики» Украине, то навлечет дальнейшие подозрения в том, что властям страны есть, что скрывать относительно причин падения самолета. Но, с другой стороны, отдать «черные ящики» Украине - это означает фактически передать их американцам, а уж те постараются представить информацию максимально выгодным для себя образом.Так, украинская сторона может заявить, что Иран сбил самолет целенаправленно, не в результате ошибки, и в этом случае США получит возможность подтасованного "подтверждения" своих постоянных обвинений в адрес Тегерана в террористической деятельности.Именно из этих опасений Иран и старается привлечь к расследованию как можно больше независимых сторон. Так, кроме Франции обсуждается и вопрос привлечения российских специалистов. Тем более, что опыт изучения «черных ящиков» на Западе весьма странен, если вспомнить, что бортовые самописцы со сбитого над Донбассом «Боинга» "читают" уже шестой год.Впрочем, президент украинского авиаперевозчика МАУ Евгений Дыхне уверен, что вероятность передачи «черных ящиков» Украине все же очень высока. Ведь Тегерану, по его словам, уже почти нечего скрывать относительно падения самолета. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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