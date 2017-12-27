Украина больше не увидит денег МВФ

Обманчиво благостный период в отношениях Украины с Международным валютным фондом давно прошёл. С 1994 по 2013 год МВФ и Киев заключали соглашения о пяти программах помощи, но, как признаёт министр финансов Украины Александр Данилюк, «ни одна не была доведена до конца».

Вот уже почти три года действует шестая программа, рассчитанная на четыре года и предусматривающая выделение Украине кредитов на общую сумму 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине в 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш (четвёртый) в 1 миллиард долларов, поступивший в апреле. И точка. То есть за неполные три года действия программы Киев получил примерно лишь половину запланированной суммы.

Кончается декабрь, и очевидно, что до конца текущего года Киев уже не получит ничего. Хотя после апреля Пётр Порошенко много раз высказывал оптимизм, говоря, что новый транш финансовой помощи поступит чуть ли не «завтра», все понимают, что реализация шестой программы помощи Международного валютного фонда Украине будет сорвана, как и предыдущие пять. И хотя министр финансов Александр Данилюк пытается утверждать, что шестая программа станет исключением, но факты говорят, что этого не будет. Правда, чтобы не выглядеть уж слишком легкомысленным, Данилюк признал, что данная программа будет последней: рассчитывать на внешнюю финансовую помощь и дальше Украине не придется. Уход МВФ с Украины, в свою очередь, будет означать сигнал всем остальным кредиторам и инвесторам о том, что риски в этой стране слишком высоки.

О том, что будет с Украиной после ухода МВФ, министр Данилюк даже не заикается, тем не менее по косвенным признакам об этом можно судить. В ноябре президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким заявил во время брифинга с премьер-министром Украины Гройсманом, что Всемирный банк и МВФ превысили лимит финансовой поддержки для Украины. Почти в то же время Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд условий ЕС.

Правда, Национальный банк Украины (НБУ), как и украинский Минфин, рассчитывает на полное и успешное завершение шестой программы, и заместитель председателя НБУ Олег Чурий в ноябре заявил: НБУ прогнозирует получение 3,5 млрд. долл. в 2018 году, в том числе поступление следующего транша в первом квартале следующего года. Однако для такого сценария к моменту окончания программы (март 2019 года) потребовалось бы перечислить Украине ещё более 4 миллиардов долларов. А этого не произойдёт. То есть программа не будет выполнена, что не мешает Олегу Чурию утверждать, будто после шестой программы помощи МВФ запустит новую, седьмую программу. Дескать, без такой помощи Украине не выжить. «В ближайшее время, – говорит Чурий, – нас ожидает очень плотный график погашений внешнеэкономической задолженности, а новая программа сотрудничества будет залогом макрофинансовой стабильности и позволит проводить необходимые реформы при поддержке МВФ».

В том, что график погашений внешних обязательств Украины в ближайшие годы будет напряжённым, сомнений нет, об этом говорят и расчёты НБУ. «В течение 2018-2021 гг. ежегодные выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать 7 млрд. долларов», – заявлено в ноябрьском отчёте украинского Центробанка.

Можно подумать, что МВФ волнует вопрос о том, сможет ли Украина прожить без его помощи или нет. Моё мнение: в оставшийся срок действия шестой программы (до марта 2019 года) Фонд будет дожимать Украину, требуя от неё то, что было записано в меморандуме 2015 года. А именно: осуществить комплекс мер по борьбе с коррупцией в государственном аппарате; провести реформу пенсионной системы Украины; принять законодательное решение о свободной продаже земли в стране; активизировать процесс приватизации государственных активов; повысить тарифы на природный газ; добиться бездефицитного бюджета путём сворачивания государственных социальных программ и т. д. Кроме того, есть условия, которые Киеву ставит не сам МВФ, а его главный акционер – США. По некоторым данным, условием получения Украиной следующего (пятого) транша действующей программы является решение Киевом вопроса о размещении миротворцев в Донбассе.

В то же время, хотя шестая программа помощи в полном объёме выполнена не будет, МВФ с Украины не уйдет и после марта 2019 года. Денег он больше Киеву не даст, но свою работу на Украине продолжит. Будет дожимать Киев, во-первых, по части реформ, во-вторых, по части обслуживания и погашения долгов по кредитам самого Фонда (по графику последнее погашение долга запланировано на 2025 год).

Ведь госдолг Украины продолжает расти как в абсолютном, так и относительном выражении. Вот данные о суверенном долге Украины на 1 октября 2017 года (млрд. долл.): общий – 77,03; внешний – 49,89; внутренний – 27,14. 65 процентов суверенного долга Украины – обязательства по иностранным кредитам и займам, включая кредиты МВФ.

При этом растущие цифры внешнего долга несопоставимы с ростом ВВП. Кстати, в 2014 и 2015 гг. имело место падение ВВП – соответственно на 28,1% и 31,3%. Лишь в 2016 году был небольшой прирост в 2,9%, на 2017 год он оценивается в размере 1,5-2,0%. Вот картина относительного уровня суверенного долга Украины: на начало 2014 года он был равен 40% ВВП, на начало 2015 года – уже 70%. Сейчас он находится на уровне 82% к ВВП, а по расчётам МВФ к 2018 году перевалит за 90%. Украина всё глубже погружается в трясину государственного долга.

Считается, что если суверенный долг страны превышает 50% ВВП, то риск дефолта велик. Украинским властям, стремящимся в Европейский союз, можно напомнить, что в ЕС согласно Маастрихтскому соглашению 1992 года для стран-членов лимит суверенного долга установлен в 50% ВВП. Да, есть страны, у которых относительный уровень суверенного долга даже выше 100% ВВП, но видимость их сравнительного благополучия длится лишь до поры до времени. У этих стран есть то, чего нет и не будет у Украины. Так, у США с показателем суверенного долга примерно 107% ВВП имеются такие инструменты поддержания экономики на плаву, как печатный станок ФРС и доллар США со статусом мировой валюты. А, скажем, у Греции суверенный долг достиг 180% ВВП, но её спасает вся Европа, вливая в греческую экономику десятки миллиардов евро по линии Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ). Только в данном случае Европа спасает саму себя, ибо дефолт Греции грозит Евросоюзу непрогнозируемыми последствиями. У Украины ничего этого нет.

И вот ещё одна деталь. 2017 год в графиках шестой программы помощи МВФ Украине – последний «лёгкий» год. В следующем году обязательства резко возрастают, начнётся полоса тяжёлых годов. Последний транш, полученный Украиной в апреле 2017 года, был выдан под условие, что он полностью будет использован на покрытие обязательств страны перед МВФ. Самой Украине из этих денег не досталось ничего. И если Фонд ещё будет что-то выдавать Украине в 2018 году, то только с таким же условием: на погашение обязательств перед МВФ.

А не так давно пресс-служба НБУ сообщила, что Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду в погашение своих обязательств 169 млн. долл. Как заявил НБУ, это последний платёж Фонду в уходящем 2017 году. Получается, что за год Украиной выплачено Фонду 1,268 млрд. долл. Напомню, что в 2017 году Киев получил от МВФ лишь один транш в размере 1 млрд. долл. В оставшиеся дни уходящего года он уже не получит ничего. Таким образом, сальдо финансовых потоков между Фондом и Киевом в 2017 году сложилось для МВФ с плюсом, равным 268 млн. долл., а для Киева – с таким же минусом. Насос, предложенный Киеву под названием «шестая программа помощи», заработал, наконец, в пользу кредитора. Иначе и не могло быть. Не удивлюсь, если в 2018 году сальдо в пользу МВФ превысит 1 млрд. долл.