Основатель полка "Азов"* сделал неожиданное признание. Причём прямо в интервью западному изданию Financial Times. Он заявил, что многие бойцы являются националистами.

То, что Россия говорила уже давно и на что остальной мир закрывал глаза, подтвердила сама Украина. В Незалежной отметили, что обороны страну ведут националисты. Об этом рассказал основатель полка "Азов"*, экс-депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Он отметил в интервью газете Financial Times, что большая часть его бойцов "патриотичны, многие из них националисты". А также добавил, что большинство украинцев также являются националистами, которые почитают Степана Бандеру.

По словам Билецкого, сейчас "хребтом обороны Мариуполя" как раз является его "Азов"*. "Мы играем ведущую роль в самых серьёзных сражениях", - заявил он.

Кстати, со слов Андрея Билецкого, в полк на сегодняшний день входят десятки тысяч бойцов. Большинство находится в составе отрядов территориальной обороны, в том числе более тысячи человек в Харькове. Причём среди них не только украинцы, но и представители других национальностей, заявил Билецкий.

В Мариуполе, по словам Билецкого, продолжают сражаться полторы тысячи украинских нацистов. Все они оттеснены к промзоне, окружены и будут уничтожены, обещают русские солдаты.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.