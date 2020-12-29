Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
Главная / Аналитика

Украина больше не будет делиться с Россией ядерными отходами

29 декабря 2020, 09:45  •  220 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
На днях на Украине состоялось открытие первого пускового объекта комплекса Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), с горем пополам все же построенного по технологии американской компании Holtec International в Чернобыльской зоне отчуждения.
Глава национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин поторопился заявить о грандиозной перемоге. Мол, Украине больше не придется платить России по 150-200 миллионов долларов в год за вывоз и временное хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в Россию. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в Россию", — сказал Котин.
На самом же деле все не так просто, как хочет представить господин Котин. Во-первых, даже по оптимистичным планам "Энергоатома", размещение отработавшего топлива в ЦХОЯТ станет возможным не ранее мая 2021 года. Во-вторых, достройка ЦХОЯТ будет еще много лет стоить "Энергоатому" немалых денег и, согласно плану, закончится аж в 2040 году. В-третьих, у Украины, в отличие от России, в принципе нет технологий переработки ОЯТ, извлечения из него ценных и остекловывания непригодных элементов.
Впрочем, в обозримой перспективе нельзя исключать отказа от оплаты Украиной за хранение ранее вывезенного в Россию ОЯТ и тем более принятия его назад после окончания срока временного хранения. Ранее, в 2017 году, Украина уже пыталась проделывать подобное — однако российская сторона провела операцию по принуждению к оплате, отказавшись принимать новые порции отработавшего ядерного топлива. Ввиду отсутствия места для хранения ОЯТ украинской стороне тогда пришлось вернуться к выполнению контрактных обязательств. В случае реального, а не постановочного запуска работы ЦХОЯТ Украина может вернуться к идее "кинуть" российских партнеров. Но пока аппетиты в этом направлении придется поумерить.
Работы по строительству ЦХОЯТ после многих лет разговоров и банальных "распилов" на основе подготовки всевозможных проектов начались в 2017-м, когда дальше строительство было просто невозможно откладывать. Дело в том, что Украина после 2014 года по политическим причинам плотно подсела на ядерное топливо американской компании Westinghouse. А американцы, в отличие от "Росатома", забирать свое ОЯТ не собирались — даже на временное хранение. Что вызывало стремительное накопление ОЯТ во временных пристанционных хранилищах (постоянное — для длительного хранения — имелось только на Запорожской АЭС). Вообще-то, прошли уже и сроки временного хранения ОЯТ в России, но российская сторона соглашается их продлевать в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры на Украине.
Общая стоимость строительства оценивалась в 37 миллиардов гривен, но, думается, в итоге будет гораздо большей. Особенно с учетом того, что тендер на строительство выиграла компания скандально известного застройщика Максима Микитася, ныне обвиняемого по многочисленным фактам коррупции и разворовывания бюджетных средств. На данный момент объявлено о завершении строительства первого из 15 объектов комплекса ЦХОЯТ. Уже произведенные расходы оцениваются в два-три миллиарда гривен. Разумеется, упомянутые суммы не включают расходов на эксплуатацию централизованного хранилища, что ставит под большой вопрос наличие хоть какой-то экономии от самостоятельного хранения ОЯТ. Речь скорее следует вести не об экономии, а об отсутствии выбора в условиях сотрудничества с Westinghouse. Да и возврат ядерных отходов из России — дело ближайших десятилетий.
Отдельно стоит заметить, что вызывают серьезные сомнения бравурные заявления руководства "Энергоатома" о готовности даже первого из 15 объектов ЦХОЯТ. Дело в том, что оборудование компании Holtec International еще только монтируется, впереди его испытания и пусконаладка. Сам комплекс ЦХОЯТ к энергоснабжению подключен лишь по временной схеме. И до задействования постоянной схемы еще далеко: из-за отсутствия финансирования не проведена даже расчистка от кустарников и деревьев для подключения ЦХОЯТ к электропитанию от подстанции "Буряковка". Еще более бодрящим выглядит тот факт, что на ЦХОЯТ до сих пор отсутствуют системы физической защиты, радиационного контроля, управления и связи — они пока не смонтированы.
При этом стоит понимать, что ЦХОЯТ расположено всего в ста километрах от Киева. Да еще и в верхней части украинского бассейна Днепра, на территории которого живет чуть ли не половина населения Украины.
Не говоря уже о том, что "Укрзализныця" еще даже не собиралась приступать к строительству 43-километровой железнодорожной ветки Вильча — Янов, без наличия которой доставлять ОЯТ в хранилище можно будет разве что дирижаблями. Дело в том, что сейчас единственная железнодорожная ветка, ведущая к бывшей Чернобыльской АЭС, проходит через территорию Белоруссии со стороны Чернигова. По ней возить ОЯТ с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС — это не только немалый крюк, но и необходимость согласования таких перевозок с белорусскими властями. С которыми Киев как раз удачно рассорился, демонстрируя вассальную верность западным партнерам. Раньше эта стальная ветка тупиковой не была, а соединялась с железнодорожной сетью западнее, в Овруче. Но к 2007 году эксплуатация участка Вильча — Янов на этом направлении прекращена. А после были разобраны и рельсы. Денег на восстановление данного участка (а речь идет примерно о миллиарде гривен) украинское Министерство финансов не только не выделило в 2020-м, но и не запланировало в бюджете на 2021 год.
То есть при ближайшем рассмотрении перемога с достройкой ЦХОЯТ традиционно превращается в зраду. Это, впрочем, не означает, что украинская сторона обязательно откажется от намерений перестать в 2021 году вывозить ОЯТ в Россию, платить за его хранение и переработку. Как было упомянуто выше, в начале 2017-го Украина уже проделывала подобный фокус, от которого к середине того же года вынуждена была отказаться ввиду заполнения своих временных хранилищ. Вполне возможно, новая попытка закончится тем же, что и предыдущая, в свете низкой вероятности надлежащего введения в эксплуатацию даже первого объекта комплекса ЦХОЯТ.
Но в более долгосрочной перспективе Украина имеет немало шансов попить крови у России, например, отказавшись не только платить за хранение, но и принимать обратно временно вывезенное отработавшее топливо. В части отказа от возврата на Украину остеклованных элементов ОЯТ намеки с украинской стороны уже идут. Мол, а как докажете, что это именно наши отходы, а не чьи-то другие или не смесь? Технология же переработки такова, что доказать это, по сути, невозможно.
Можно, конечно, уповать на международный суд. Но Стокгольмский арбитраж наглядно продемонстрировал, насколько справедливыми и неангажированными могут быть решения подобных организаций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



220
Источник
Похожие новости
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
26 декабря 2020, 10:15
Британия не устояла. ЕС празднует победу
23 декабря 2020, 09:50
Британия нашла способ отомстить Евросоюзу
28 декабря 2020, 09:55
Посольство США в России пало жертвой борьбы с Трампом
28 декабря 2020, 09:55
Диссидент без эмиграции — что моряк без моря
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
25 декабря 2020, 04:00
"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.