Украина боится "провокаций" от России: В Киеве посчитали войска на границе

Украина боится "провокаций" со стороны России. В Киеве посчитали количество русских войск, которые всё ещё находятся на границе. Украинских чиновников не обнадёжил отвод части сил.

Об этом в четверг заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия действительно отозвала часть своих войск от границы после завершения проверки боеготовности. Однако значительные силы всё ещё находятся возле рубежей, и Украина видит в них угрозу.

Угрозы новых провокаций со стороны России остаются. Очень много российских военнослужащих и военной техники размещены у границ Украины, - отметил Кулеба.

Руководитель внешнеполитического ведомства также прокомментировал перспективы вступления страны в НАТО. Он выразил сомнение в том, что на предстоящем саммите НАТО в июне Киеву будет предоставлен план действий по подготовке к вступлению в альянс. В то же время он не исключил, что Украина сможет принять участие в самом саммите.

Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился отозвать от границы с Украиной часть сил, которые были задействованы в рамках проверки боеготовности ВС. Он подчеркнул, что Москва готова оперативно реагировать на любое изменение ситуации.

Ряд западных стран, включая США, высказывали обеспокоенность в связи с концентрацией русских войск на границе. Это происходило в момент обострения ситуации в Донбассе, когда Украина начала активно перебрасывать в регион тяжёлую технику и увеличивать интенсивность обстрелов. Действия ВСУ, которые явно свидетельствовали о подготовке к большому наступлению, Запад комментировать не стал.