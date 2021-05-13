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Украина боится "провокаций" от России: В Киеве посчитали войска на границе

13 мая 2021, 15:40  •  153 • Политика
Украина боится "провокаций" со стороны России. В Киеве посчитали количество русских войск, которые всё ещё находятся на границе. Украинских чиновников не обнадёжил отвод части сил.
Об этом в четверг заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия действительно отозвала часть своих войск от границы после завершения проверки боеготовности. Однако значительные силы всё ещё находятся возле рубежей, и Украина видит в них угрозу.
Угрозы новых провокаций со стороны России остаются. Очень много российских военнослужащих и военной техники размещены у границ Украины, - отметил Кулеба.
Руководитель внешнеполитического ведомства также прокомментировал перспективы вступления страны в НАТО. Он выразил сомнение в том, что на предстоящем саммите НАТО в июне Киеву будет предоставлен план действий по подготовке к вступлению в альянс. В то же время он не исключил, что Украина сможет принять участие в самом саммите.
Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился отозвать от границы с Украиной часть сил, которые были задействованы в рамках проверки боеготовности ВС. Он подчеркнул, что Москва готова оперативно реагировать на любое изменение ситуации.
Ряд западных стран, включая США, высказывали обеспокоенность в связи с концентрацией русских войск на границе. Это происходило в момент обострения ситуации в Донбассе, когда Украина начала активно перебрасывать в регион тяжёлую технику и увеличивать интенсивность обстрелов. Действия ВСУ, которые явно свидетельствовали о подготовке к большому наступлению, Запад комментировать не стал.

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