Украина боится прекращения транзита российского газа из-за партии Тимошенко

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В Киеве переживают, что "Газпром" может расторгнуть контракт

Украина и Россия в течение нескольких месяцев договаривались о продолжении транзита газа через Незалежную с 2020 года. Однако теперь Киев могут ждать новые проблемы с соглашением из-за партии "Батькивщина", главой которой является Юлия Тимошенко. Об этом рассказал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Депутаты обратились в суд, чтобы оспорить законность выделения оператора ГТС Незалежной из состава "Нафтогаза", которое произошло 1 января 2020 года.

Коболев объяснил, что если "Батькивщина" выиграет дело, то Секретариат энергетического сообщества объявит, что компания не сделала того, что от нее требовалось, а оператор ГТС лишится сертификата.

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор",

– предположил Коболев в интервью изданию LIGA.net.

Он добавил, что решение суда в пользу "Батькивщины" обрадует "Газпром", потому что не будет больше принципа "качай и плати", а вот для Украины возникнут проблемы.

К слову, в апреле стало известно, что Незалежная временно остановила закупку голубого топлива, так как хранилища оказались заполнены из-за теплой зимы.