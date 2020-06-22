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Украина боится прекращения транзита российского газа из-за партии Тимошенко
22 июня 2020, 15:00 • 191 • Политика
В Киеве переживают, что "Газпром" может расторгнуть контракт
Украина и Россия в течение нескольких месяцев договаривались о продолжении транзита газа через Незалежную с 2020 года. Однако теперь Киев могут ждать новые проблемы с соглашением из-за партии "Батькивщина", главой которой является Юлия Тимошенко. Об этом рассказал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Депутаты обратились в суд, чтобы оспорить законность выделения оператора ГТС Незалежной из состава "Нафтогаза", которое произошло 1 января 2020 года.
Коболев объяснил, что если "Батькивщина" выиграет дело, то Секретариат энергетического сообщества объявит, что компания не сделала того, что от нее требовалось, а оператор ГТС лишится сертификата.
"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор",
– предположил Коболев в интервью изданию LIGA.net.
Он добавил, что решение суда в пользу "Батькивщины" обрадует "Газпром", потому что не будет больше принципа "качай и плати", а вот для Украины возникнут проблемы.
К слову, в апреле стало известно, что Незалежная временно остановила закупку голубого топлива, так как хранилища оказались заполнены из-за теплой зимы.
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