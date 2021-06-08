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Украина боится даже мёртвых русских артистов – эксперт

08 июня 2021, 04:55  •  82 • Политика
Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв считает, что Украина боится даже мёртвых русских артистов. Именно поэтому имена Иосифа Кобзона, Василия Ланового, Олега Табакова до сих пор не вычеркнули из "чёрного списка".
На сайте министерства культуры и информационной политики Украины перечислены 199 деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны. Список регулярно обновляется. С конца мая в нём значится актриса Вера Алентова, основатель "Тавриды Фильм" Одиссей Пипия и ещё несколько русских артистов.
Из "чёрного списка" не удалены имена Ланового, Табакова и Кобзона, хотя их уже нет в живых. Андрей Золотарёв объяснил это усилиями, которые Киев прилагает для разрыва культурных связей с Россией.
"Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер", - приводит слова эксперта РИА "Новости".
Золотарёв отметил, что чиновники из минкульта Украины даже не сверяли информацию, кто из запрещённых ими артистов уже умер, а кто ещё жив. По этому факту можно судить о качестве работы госаппарата.

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