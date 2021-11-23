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Украина беззащитна с двух направлений. Киев уже побежал к "партнёрам"

23 ноября 2021, 16:00  •  323 • Политика
Украина оказалась абсолютно беззащитной с двух направлений - с воздуха и воды. Киев, испугавшись собственной уязвимости, уже побежал к "партнёрам" за поддержкой.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у страны практически нет никакой возможности отразить атаку с воздуха и с моря. Отсутствие нормальной системы ПВО и флота являются главными критическими уязвимостями государства, считает он.
Небо и вода - два направления, которые с точки зрения защиты сегодня критически недоразвиты… Воздушные и военно-морские силы - наш критический приоритет,
- приводит слова Резникова пресс-служба Минобороны Украины.
Глава ведомства отметил, что он уже "обратился к визави" за оказанием поддержки. Британцы обещали помочь Киеву ракетами, кораблями и военно-морскими базами. А некие эксперты должны проконсультировать Минобороны на предмет того, как именно нужно развивать систему ПВО. Впрочем, и тут не обойдётся без пресловутых "партнёров", которые последние годы на постоянной основе снабжают Киев деньгами и оружием, пусть и устаревшим.
Отметим, что ремарка Резникова относительно помощи Великобритании с военно-морскими базами выглядит довольно странно. Ранее МИД Украины уже предлагал Лондону разместить свою военную базу под Николаевом, несмотря на то что это будет противоречить украинской Конституции. Британская сторона тогда ничего не ответила.

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