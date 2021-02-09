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«Украина безопасна только для американского посла»: журналистка сбежала из страны после интервью с Медведчуком

09 февраля 2021, 17:25  •  278 • Украина

Журналистка Алёна Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, покинула Украину. Об этом сообщает телеграм-канал «Запрещённая Украина».

В ходе интервью она посмела спросить:

«Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?»

По её словам, она покинула территорию своей страны из опасения стать фигурантом уголовного дела.

Как отметила журналистка, на Украине «только посол США чувствует себя в безопасности», а потому она приняла такое решение.

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