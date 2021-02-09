«Украина безопасна только для американского посла»: журналистка сбежала из страны после интервью с Медведчуком

Журналистка Алёна Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, покинула Украину. Об этом сообщает телеграм-канал «Запрещённая Украина».В ходе интервью она посмела спросить:«Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?»По её словам, она покинула территорию своей страны из опасения стать фигурантом уголовного дела.Как отметила журналистка, на Украине «только посол США чувствует себя в безопасности», а потому она приняла такое решение.