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«Украина безопасна только для американского посла»: журналистка сбежала из страны после интервью с Медведчуком
09 февраля 2021, 17:25 • 278 • Украина
Журналистка Алёна Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, покинула Украину. Об этом сообщает телеграм-канал «Запрещённая Украина».
В ходе интервью она посмела спросить:
«Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?»
По её словам, она покинула территорию своей страны из опасения стать фигурантом уголовного дела.
Как отметила журналистка, на Украине «только посол США чувствует себя в безопасности», а потому она приняла такое решение.
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