Украина безнадежна — иностранные инвесторы отказываются вкладываться в погибающую страну

Даже когда МВФ кредитовал Украину, в экономике страны не наблюдалось притока иностранных инвестиций.Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Елена Деревянко, отвечая на вопрос, есть ли у Киева какие‑то шансы остаться в поле зрения иностранного капитала из-за паузы в кредитовании со стороны МВФ.«Когда МВФ работал с Украиной, мы все равно не видели огромного вала иностранных инвесторов. Поэтому я не драматизирую ситуацию. Неприятно, что нет должного сотрудничества с фондом. Но это не должно быть блокирующим фактором для иностранных инвесторов», — сказала Деревянко.Впрочем, далее она признает, что инвесторы не видят нормальных условий работы на Украине.«Что важно для инвесторов на сегодняшний момент? Важна предсказуемая ситуация, предсказуемые правила игры. Важна возможность защитить свои интересы в судах, если их права попираются. Важен богатый внутренний рынок, который способен абсорбировать ту продукцию, которую инвестор может здесь произвести. Важно легкое, комфортное налоговое законодательство. Этих компонентов для успеха на сегодняшний момент, к сожалению, в Украине не наблюдается», — говорит глава ЕБА.Также она дала оценку прошлогоднему оттоку иностранных инвестиций на уровне 400 миллионов долларов, что стало худшим для Украины показателем за последние пять лет.«Не только иностранные, а вообще все инвесторы оценивают ситуацию в Украине не самым позитивным образом. Если даже смотреть на наши индексы, картина кажется не совсем радужной. По пятибалльной шкале крупный бизнес поставил инвестклимату страны 2,40 во второй половине 2020‑го.Если мы говорим о микро- и малом бизнесе, то свежие исследования показали оценку 2,38 по пятибалльной шкале. Бывали и лучшие времена: индекс когда‑то переваливал за 3, то есть был в положительной плоскости», — отмечает Деревянко.