Украина бежит к НАТО, а НАТО от неё

Украине ну очень хочется и очень уж нужно вступить в НАТО. Для этого стоит немного поучиться. Бывший командир США Бен Ходжес дал совет армии Незалежной.Придётся обновить состав офицеров. По-видимому, американскому генералу кажется, что нынешние военные не совсем грамотны. Хороший английский язык – вот что нужно, чтобы приблизить Украину к армии. Неожиданный поворот. Скоро господа офицеры пойдут учиться, давно пора, дорогие мои. А то с Западом они на короткой ноге, а инглиша не знают. Странненько.Для того, чтобы пробраться поближе, так сказать, приблизиться к своей любимой Америке, придётся немного попотеть. Офицеры со знанием английского смогут больше общаться с западными ВС. Это и подтолкнёт Украину к членству в НАТО. Вот тогда уж и заживут!Американский генерал отметил ещё один плюсик, если военные неучи наконец подтянут английский, то ещё и денежек своей стране принесут. Бен также советует Украине наладить отношения с Америкой, чтобы она смогла убедить другие страны «впустить» Незалежную в НАТО.Ну и как обычно, палки в колёса вставляет Россия, куда ж без нас. Якобы наша страна препятствует Украине пробраться в организацию, аргументируя тем, что от Незалежной будут одни проблемы.Как отреагирует Украина, пока непонятно, но я думаю, что они должны прислушаться, ведь им так сильно нужна дружба с США.