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Украина бежит к НАТО, а НАТО от неё
05 ноября 2021, 22:40 • 74 • Украина
Для того, чтобы пробраться поближе, так сказать, приблизиться к своей любимой Америке, придётся немного попотеть. Офицеры со знанием английского смогут больше общаться с западными ВС. Это и подтолкнёт Украину к членству в НАТО. Вот тогда уж и заживут!
Американский генерал отметил ещё один плюсик, если военные неучи наконец подтянут английский, то ещё и денежек своей стране принесут. Бен также советует Украине наладить отношения с Америкой, чтобы она смогла убедить другие страны «впустить» Незалежную в НАТО.
Ну и как обычно, палки в колёса вставляет Россия, куда ж без нас. Якобы наша страна препятствует Украине пробраться в организацию, аргументируя тем, что от Незалежной будут одни проблемы.
Как отреагирует Украина, пока непонятно, но я думаю, что они должны прислушаться, ведь им так сильно нужна дружба с США.
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