Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не дог...
Главная / Украина

Украина бежит к НАТО, а НАТО от неё

05 ноября 2021, 22:40  •  74 • Украина
Украине ну очень хочется и очень уж нужно вступить в НАТО. Для этого стоит немного поучиться. Бывший командир США Бен Ходжес дал совет армии Незалежной.



Придётся обновить состав офицеров. По-видимому, американскому генералу кажется, что нынешние военные не совсем грамотны. Хороший английский язык – вот что нужно, чтобы приблизить Украину к армии. Неожиданный поворот. Скоро господа офицеры пойдут учиться, давно пора, дорогие мои. А то с Западом они на короткой ноге, а инглиша не знают. Странненько.

Для того, чтобы пробраться поближе, так сказать, приблизиться к своей любимой Америке, придётся немного попотеть. Офицеры со знанием английского смогут больше общаться с западными ВС. Это и подтолкнёт Украину к членству в НАТО. Вот тогда уж и заживут!

Американский генерал отметил ещё один плюсик, если военные неучи наконец подтянут английский, то ещё и денежек своей стране принесут. Бен также советует Украине наладить отношения с Америкой, чтобы она смогла убедить другие страны «впустить» Незалежную в НАТО.

Ну и как обычно, палки в колёса вставляет Россия, куда ж без нас. Якобы наша страна препятствует Украине пробраться в организацию, аргументируя тем, что от Незалежной будут одни проблемы.

Как отреагирует Украина, пока непонятно, но я думаю, что они должны прислушаться, ведь им так сильно нужна дружба с США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





74
Источник
Похожие новости
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
05 ноября 2021, 03:25
За российский газ Майя Санду благодарит США
04 ноября 2021, 16:20
Украина избавляется от угля и заодно людей
04 ноября 2021, 14:35
Опять грозит хохол «кровавой баней» - пора бояться?
05 ноября 2021, 16:50
Украина обрадовалась американскому Mount Whitney, хотя в пору плакать
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
05 ноября 2021, 11:00
На обвинения Украины в блокировке поставок угля Россией ответили в Казахстане
05 ноября 2021, 15:05
Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ
05 ноября 2021, 08:40
В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
31 октября 2021, 18:55
Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.