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Украина без угля, Казахстан спешит на помощь

11 августа 2021, 18:15  •  171 • Украина
Было очевидно, что, начав войну в Донбассе, Украина вступила в зону риска нехватки угля. Так и произошло. СМИ сообщали, что по состоянию на 2 августа на складах ТЭС находится 805 тыс. тонн угля, что на 37,3% меньше, чем на 1 июля (1 283 тыс. тонн). 10 августа Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что запасы угля на украинских тепловых электростанциях на 36,4% ниже необходимых.
О сокращении запасов угля объявила и украинская компания «ДТЭК Энерго», которая занимается добычей угля и генерацией электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. И ахметовский холдинг решил импортировать уголь. Первым на помощь Украине бросился Казахстан.
Пресс-служба компании привела слова гендиректора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева: «На сегодняшний день мы ведем переговоры с поставщиками из Польши, Казахстана, а также США. Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути».
Минувшей зимой украинские ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) останавливали энергоблоки из-за нехватки топлива или выводили их на аварийный ремонт. В связи с низкими запасами угля и дефицитом электроэнергии Украина вынуждена была импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.
Что касается Казахстана, то на его уголь и газ Киев рассчитывал сразу после майдана. Прежде всего, это альтернатива российскому углю.
В декабре 2014 года во время визита тогда еще президента Назарбаева в Киев стороны договорились о поставках с Экибастузского месторождения. А когда началась санкционная война, Москва ограничила транзитные перевозки товаров.
Это вызвало недовольство Нур-Султана. Осенью 2019 года, когда проблема экспорта казахстанского угля стала острой, в Ак-Орде даже заметили, что членство в ЕАЭС предполагает отсутствие торговых барьеров, но Москва ограничивает казахстанским угольщикам выход на украинский рынок. Тогда Министерство торговли и интеграции Казахстана оценило потери казахстанских угольщиков от российских экспортных ограничений в 11 млн долларов ежемесячно.
Правительство Казахстана вынесло проблему угля на рассмотрение Евразийской экономической комиссии, а зампредседателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Евгений Больгерт отметил, что если в ЕЭК признают нынешние ограничения торговым барьером, то их следует либо скорректировать, либо вовсе отменить, поскольку они, по его словам, «не создают ничего, кроме неудобств и убытков для компаний».
Дело закончилось тем, что компания РЖД снизила тарифы, а квоты на вывоз угля были повышены до 140 тысяч тонн в месяц.
Возникнут ли проблемы в связи с «укроугольной» решимостью Казахстана, неизвестно.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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