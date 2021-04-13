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Украина берет КУРС на радикализацию / Что делать России? Времени все меньше

13 апреля 2021, 23:15  •  35 • Украина

На фоне не спадающей напряженности на Донбассе, украинский президент Владимир Зеленский наращивает усилия по сплочению внутри страны наиболее агрессивных антироссийских сил.


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