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Украина, Белоруссия, НАТО: В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Макрона

14 декабря 2021, 19:35  •  150 • Политика
Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и обстановку на границах Белоруссии. Озвучены итоги телефонных переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по поводу ситуации на Украине и в Белоруссии. В пресс-службе Кремля рассказали об итогах беседы двух лидеров.
Сообщается, что Макрон поднял вопрос об обстановке на границах Белоруссии со странами ЕС. В ответ на это Путин посоветовал французскому президенту обратиться по этому поводу к главе Белоруссии.
Также главы государств обменялись своими оценками текущей ситуации вокруг Украины. Путин прямо указал на примеры нарушения Киевом Минских соглашений. Кроме того, президент добавил, что власти Украины намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, а западные страны смотрят на это сквозь пальцы.
В ходе переговоров глава России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Путин призвал французских партнёров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении.

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