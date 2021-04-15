Украина арестовала русские самолёты за Крым: "Вместе с экипажами и пассажирами, видимо"

Суд на Украине заочно арестовал за полёты в Крым 12 самолётов из России. Ранее уже было арестовано заочно 199 воздушных судов.

На Украине суд наложил заочный арест ещё на 12 самолётов из России за полёты в Крым.

Арест наложен за перевозки пассажиров "из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", говорится в сообщении так называемой прокуратуры Автономной республики Крым и Севастополя, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины. Украина считает полёты нарушением своего законодательства.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолётов", - сказано в заявлении ведомства на Facebook.

Ранее аналогичный арест был наложен на 199 самолётов авиаперевозчиков из России.

Вместе с экипажами и пассажирами, видимо. Идиотизм какой-то,

- прокомментировала сообщение стюардесса из России, автор Telegram-канала Одинокая Коко.