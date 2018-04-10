Украина арестовала российское судно, находящееся в Одесской области

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КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Украинская прокуратура наложила арест на российское судно кампании Trans Services Maritime в рамках дела о "незаконной добыче песка". Об этом корр. ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратура АР Крым, и на судно, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест", - проинформировала она.

Как ранее сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по факту незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебединые острова") "на временно оккупированных территориях". "Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки городе Туапсе, РФ, что принадлежит кампании Trans Services Maritime", - уточнил Луценко. По его словам, песок используется "для незаконного строительства" в районе Керчи.