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Украина арестовала еще одно судно за добычу песка у Крыма

10 апреля 2018, 22:09  •  142 • В России

"Раззудись, плечо! Размахнись, рука!". Украина похоже совсем распоясалась - задержала вначале рыболовецкий сейнер "Норд" и держит в плену команду, теперь снова - арест судна, теперь уже сухогруза. Судно сейчас находится в порту города Южный Одесской области.

- Наложен арест на судно, принадлежащее российской компании, осуществляющей незаконную добычу песка у берегов полуострова Крым, - первой об этом сообщила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (ведомство-двойник, созданное на Украине).

В незалежной возбудили уголовное дело и сейчас проводят расследование "По факту совершения незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых в районе Каркинитского залива Черного моря, которая расположена у берегов полуострова Крым".

На Украине считают, что это наносит вред окружающей среде - и уже даже подсчитывают убытки, и заявляют, что ущерб нанесен не много-не мало на сотни миллионов гривен!

Делом занимается не только прокуратура Автономной Республики Крым, но и Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook уточнил, что судно принадлежит компании Trans Services Maritime, порт приписки - город Туапсе, РФ.

Напомним, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

Капитана "Норда" Владимира Горбенко на Украине обвиняют в уголовном преступлении. Во вторник, 10 апреля, его наконец-то выпустили из СИЗО под залог.

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