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Украина «арестовала» более сотни российских самолётов за полеты в Крым

18 ноября 2020, 01:55  •  63 • Украина

Украина тщательно отслеживает воздушное пространство над Крымом и скрупулезно фиксирует авиационное движение над полуостровом.

При этом простой фиксацией дело не ограничивается: Киев осуществляет еще и практику «ареста» самолетов, которые в него «вторгаются».

Суд наложил аресты еще на 44 российских самолета, которые летали в аннексированный Россией Крым. В целом установлены и наложены аресты на 109 самолетов-нарушителей. 65 российских лайнеров Украина «арестовала» ранее.

Так называемая прокуратура «АР Крым и Севастополя» рассказала, что украинский суд наложил аресты еще на 44 российских самолета, которые производили рейсы в Крым.

Им вменяется нарушение международных правил полетов и законодательства Украины.

«Установлено еще 44 самолета российских авиакомпаний и направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Сейчас украинские правоохранители заняты ведением уголовных производств «по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее» (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК Украины).

Всего Украина на сегодняшний день «арестовала» 109 самолетов российских авиакомпаний, производивших регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.

Напомним, с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом. В Киеве пояснили такой шаг невозможностью вести надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения и обеспечивать такую безопасность.

Ранее на Украине неоднократно давали понять, что ведут учет количеству полетов в Крым. В конце минувшего года украинские статисты насчитали, что Россия 200 000 раз нарушила украинское воздушное пространство. В октябре этого года на Украине сообщили, что Россия увеличила число рейсов на полуостров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В России игнорируют украинские подсчеты и аресты. Также там никогда не запрашивали от Украины обеспечения безопасности полетов над Крымом.

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