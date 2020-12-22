Украина арестовала 32 судна за заходы в крымские порты

Украинские суды по ходатайству существующей разве что в воображении майданных властей прокуратуры так называемой «Автономной республики Крым и города Севастополь», входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».«Прокуроры планируют направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска, а также запросить у иностранных государств международную правовую помощь для осуществления арестов», — говорится в сообщении.«Однако некоторые иностранные суда незаконно заходят в Крым, что квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства и влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов», — подчеркивают в «прокуратуре».В воображаемой прокуратуре заявили, что за последние годы количество иностранных судов, заходящих в порта Крыма, сократилось со 162 до 15.«Нарушают украинское законодательство преимущественно судна под флагом России, реже — Сирии, Египта и Ливана, с которыми у Украины отсутствует международное сотрудничество в этом направлении», — говорится в сообщении.Однако, кому конкретно принадлежат упомянутые 32 судна и под какими флагами они ходят, не уточняется.