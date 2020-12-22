|
Украина арестовала 32 судна за заходы в крымские порты
22 декабря 2020, 08:10 • 221 • Украина
Украинские суды по ходатайству существующей разве что в воображении майданных властей прокуратуры так называемой «Автономной республики Крым и города Севастополь», входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».
«Прокуроры планируют направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска, а также запросить у иностранных государств международную правовую помощь для осуществления арестов», — говорится в сообщении.
«Однако некоторые иностранные суда незаконно заходят в Крым, что квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства и влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов», — подчеркивают в «прокуратуре».
В воображаемой прокуратуре заявили, что за последние годы количество иностранных судов, заходящих в порта Крыма, сократилось со 162 до 15.
«Нарушают украинское законодательство преимущественно судна под флагом России, реже — Сирии, Египта и Ливана, с которыми у Украины отсутствует международное сотрудничество в этом направлении», — говорится в сообщении.
Однако, кому конкретно принадлежат упомянутые 32 судна и под какими флагами они ходят, не уточняется.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
221
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2020, 20:45
|
19 декабря 2020, 18:45
|
18 декабря 2020, 01:30
|
17 декабря 2020, 06:15
|
21 декабря 2020, 16:35
|
17 декабря 2020, 09:55
|
16 декабря 2020, 00:00