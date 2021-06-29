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Украина: 25 лет Конституции, которая ничего не гарантирует

29 июня 2021, 03:21  •  31 • Украина
Сегодня украинская реальность стала слишком далека от содержания самого главного документа этой страны
Четверть века исполнилось Основному закону Украины – украинская Конституция была принята 28 июня 1996 года при президенте Леониде Кучме. С тех пор прошло 25 лет, за которые украинская реальность стала слишком далека от содержания самого главного документа этой страны, иногда даже кажется, что это конституция совсем другого государства.
К 25-летнему юбилею Конституции Украины интернет-издание «Страна.ua» составила список статей основного закона, которые постоянно нарушаются.
И прежде всего – нарушаются права национальных меньшинств, ведь 10-я статья Конституции уверяет, что «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины».
Следующая, 11-я статья, рассказывает о том, что государство обязано содействовать «развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины». А статья 24-я запрещает какие-либо ограничения или привилегии по языковым признакам.
Всё это сегодня читать и смешно, и грустно, поскольку все эти конституционные гарантии нарушаются откровенно и цинично. И в первую очередь речь идёт о русском языке, он вытесняется отовсюду – из образования, из сферы обслуживания, вообще из публичной сферы, пока ещё осталась свобода выбора языка для общения на своей собственной кухне.
«В итоге русских школ на Украине уже не осталось, русский язык практически вытеснили из радио и телеэфира. А языковой омбудсмен призывает лишать депутатских мандатов из-за русского языка», – пишет «Страна.ua».
Ещё одна удивительная (с точки зрения сегодняшней реальности) статья 15-я, которая утверждает – никакая идеология не является обязательной, а цензура запрещена. Догадывались ли «отцы украинской Конституции» о том, что всего-то через четверть века цензуру будут осуществлять толпы диких неонацистов, диктующих свои правила и определяющих, какую музыку и в чьём исполнении можно слушать гражданам Украины, какие книги можно читать, а какие нельзя?
«Наконец, с недавних пор цензуру начал осуществлять лично президент Украины. В этом году по указу Зеленского были закрыты три оппозиционных телеканала. Формальная причина — связь его владельца с «финансированием терроризма». Однако в суде этого никто не доказал», – напоминают авторы статьи Оксана Малахова и Максим Минин.
В разряд фантастики перешли и другие статьи Конституции. Статья 49 говорит о том, что «сеть государственных и коммунальных лечебных учреждений не может быть сокращена, а помощь там должна оказываться бесплатно».
В реальности же всё наоборот – реформа американской волонтёрки Уляны Супрун, руками которой уничтожалась украинская система здравоохранения, привела к закрытию многих «нерентабельных» лечебных учреждений (всего за пять лет количество больниц сократилось на 30%!) , а визиты к врачу становятся всё дороже для населения.
Уверяет Основной закон Украины и в том, что гражданина Украины не могут лишить гражданства – нынешняя власть доказывает, что могут и тому есть примеры (депутаты Андрей Артёменко и Александр Боровик).
«Статья 21 говорит, что «все люди свободны и равны в своём достоинстве и правах». Однако решениями СНБО без суда и следствия происходит поражение в правах десятков украинских граждан без публичного предъявления каких-либо доказательств их вины и без соответствующих решений судов», – отмечает интернет-издание.
Гарантирует Конституция и возмещение материального и морального вреда, причинённого незаконными решениями или действиями представителей государства. Однако сегодня никто не собирается возместить жителям Донбасса 11 млрд гривен невыплаченных за семь лет пенсий.
Так о какой Конституции идёт сегодня речь?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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