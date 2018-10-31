Украина 1 ноября направит ракеты рядом с Крымом

Вооружённые силы Украины намерены 1 ноября провести испытания управляемых ракет вблизи границ Крыма. Подробности сообщают «Украинские новости» со ссылкой представителя командования Воздушных сил Украины Дмитрия Струтинского.

Испытания пройдут в Херсонской области, которая расположена вплотную к российскому полуострову Крым. Украинские военные запланировали запуски новых управляемых ракет для украинских зенитно-ракетных комплексов.

В этой связи, по словам Струтинского, с 1 по 4 ноября Украина «закроет небо» над Чёрным морем.