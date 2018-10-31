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Украина 1 ноября направит ракеты рядом с Крымом

31 октября 2018, 22:54  •  122 • Политика
В Херсонской области Украины проведут ракетные испытания.
Вооружённые силы Украины намерены 1 ноября провести испытания управляемых ракет вблизи границ Крыма. Подробности сообщают «Украинские новости» со ссылкой представителя командования Воздушных сил Украины Дмитрия Струтинского.
Испытания пройдут в Херсонской области, которая расположена вплотную к российскому полуострову Крым. Украинские военные запланировали запуски новых управляемых ракет для украинских зенитно-ракетных комплексов.
В этой связи, по словам Струтинского, с 1 по 4 ноября Украина «закроет небо» над Чёрным морем.
«Завтра начнутся лётно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», - цитирует издание слова представителя командования Воздушных сил ВСУ.

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