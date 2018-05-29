Украина — Венгрия: второй фронт Будапешта

Дойдёт ли дело до применения пятой статьи Устава НАТО?

18 мая новое венгерское правительство провело своё первое, «инаугурационное» заседание, на котором был принят важный документ – меморандум о защите закарпатских венгров.

Адресован меморандум главам государств и правительств стран-членов НАТО и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. В документе отмечается, что Украина нарушает ряд международных соглашений, в том числе Европейскую хартию по правам человека, Европейскую хартию региональных языков и Соглашение об ассоциации с ЕС.

В Будапеште считают, что официальный Киев не выполняет свои обязательства перед НАТО и ставит под угрозу курс Украины на интеграцию с Североатлантическим альянсом. В связи с этим венгерское правительство предлагает, чтобы Украина освободила национальные меньшинства, связанные со странами НАТО, от исполнения дискриминационных законов, нарушающих их права.

«Инаугурационное» заседание правительства Венгрии может стать историческим. Фото: kormany.hu

По сути, Будапешт потребовал особых прав для закарпатских венгров, отделив их тем самым от остальных украинских граждан и поставив под вопрос суверенитет Украины. Если Киев выполнит условия Будапешта, ему придётся поступиться частью своих полномочий в отношении значительной группы населения (численность венгерской общины Закарпатья – примерно 150 000 человек).

Меморандум был принят на заседании, где другие серьёзные вопросы не обсуждались. Будапешт ясно показал, что положение закарпатских венгров – один из приоритетов венгерского правительства. Тема эта давнишняя, но обострение началось с принятия в сентябре 2017 года украинского закона «Об образовании». Целью закона было дальнейшее вытеснение русского языка из сферы образования, о венграх не думали, а в итоге все национальные меньшинства Украины практически полностью лишились возможности учиться на родном языке.

Будапешт реагировал жёстко. Венгрия блокировала все интеграционные телодвижения Украины по линии ЕС и НАТО. Заседания комиссии Украина – НАТО отменялись уже трижды. Убедительного ответа на это у Киева нет.

Украинские власти растеряны. Помнится, ещё прошлой осенью, когда у стен украинского посольства в Будапеште готовилась акция «Самоопределение для Закарпатья», ведомство Павла Климкина направило Венгрии ноту протеста и потребовало запретить мероприятие, однако акция состоялась. А один из участвовавших в митинге депутатов праворадикальной партии «Йоббик» демонстративно надел футболку с надписью: «Крым – это Россия, Закарпатье – это Венгрия».

После появления меморандума 18 мая украинский посол в Венгрии Любовь Непоп сделала вид, что ничего особенного не произошло. Пока главным «достижением» этого посла остаётся изъятие в феврале венгерских географических карт, на которых Крым обозначен частью России. А вот меморандум правительства Орбана Непоп не заметила – на ее страничке в «Фейсбуке» об этом нет ни слова. Также повёл себя и МИД Украины: ни заявлений, ни комментариев! Венгерский меморандум обсуждали в основном СМИ.

Минобрнауки Украины стало готовить новый проект «О полном среднем общем образовании». Когда документ опубликовали, оказалось, что нацменьшинствам вышло послабление: обучение на украинском языке должно составлять только 80%, а не все сто. Однако венгров это вряд ли устроит.

Решительно действовали лишь украинские радикалы. Сначала в ноябре 2017-го боевики организации «Карпатская сечь» устроили потасовку у горсовета Берегово и сорвали со здания флаг Венгерской Республики. Этот райцентр – сердце венгерской общины Закарпатья, и трёхцветное полотнище установлено на здании городского совета на вполне законных основаниях.

А в феврале сего года атакам подвергся венгерский культурный центр в Ужгороде. Здание серьёзно пострадало от пожара, виновных нашли, и выяснилось, что одно нападение совершили польские правые из группировки «Фаланга», а в организации второго подозревают участника АТО.

Своё слово в противостоянии с Венгрией сказало и Министерство обороны Украины. В военном ведомстве возник план разместить в Берегово батальон 128-й украинской горно-пехотной бригады. В Будапеште это восприняли как недружественный шаг, и глава венгерского МИД Петер Сийярто сделал резкое заявление. Основания для этого у него есть: последнюю воинскую часть в Берегово ликвидировали пятнадцать лет назад и внезапное решение вернуть в город военных выглядит как запугивание закарпатских венгров в пику Будапешту.

128-я бригада на учениях в условиях, максимально приближенных к боевым. Фото: mil.gov.ua

Вместе с тем на Украине категорически отказываются признать, что с Закарпатьем не всё гладко. В конце апреля сайт «Крым. Реалии» беседовал с экспертами и чиновниками на тему «венгерского сепаратизма». Все участники беседы чуть ли не хором утверждали, что проблем нет, а губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль привычно свалил всё на ФСБ.

Между тем проблемы в Закарпатье есть. Есть русины, которых Киев считает «этнографической группой» и отказывает им в праве считаться самостоятельным народом. Помнят в Закарпатье и игнорируемый Киевом референдум 1991 года, когда большинство населения области проголосовало за автономию.

Венгерский вопрос в Закарпатье – тоже проблема. Пока существовал сильный Советский Союз, посягать на суверенитет СССР никто не смел. А теперь в Венгрии всё время напоминают жителям Берегово и окрестностей, где их настоящая родина-мать. Береговский район Закарпатской области превратился в «маленькую Венгрию» с памятниками Шандору Пётефи и другим героям соседней страны. В райцентре появились венгерская гимназия и венгерский институт. Противопоставить этому Киеву нечего. Понизившийся в сравнении с эпохой СССР геополитический статус Украины не позволяет противостоять экспансии западных соседей.

Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци ІІ. Украинского в нём только флаг. Фото: zakarpattya.net.ua

Ослаблять хватку Будапешт не собирается. В конце апреля в Киеве побывала Ярослава Хортяни, депутат парламента Венгрии, председатель Европейского конгресса украинцев и первый заместитель председателя Всемирного конгресса украинцев (сама Хортяни родом с Тернопольщины, но сорок лет живёт в Венгрии). В обширном интервью она сказала, что войны между двумя странами не будет, но если Украина не сядет за стол переговоров, то получит второй фронт – дипломатический (под первым Хортяни подразумевает «войну с Россией»).