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Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации

10 марта 2022, 12:20  •  272 • Политика
Эксперты из России оценили вероятность начала ещё одной спецоперации — речь идёт о спецоперации Китая в Тайване по примеру той, что сейчас проводит наша страна на Украине. По словам политолога Крутакова, Тайвань очень ценен для КНР, а потому вполне может воспользоваться нашим способом.
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил сегодня, 10 марта, что хоть Китай и придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но его "независимости" никогда не потерпит. Почему Китай настроен столь категорично, объяснил Царьграду политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
Надо понимать, что такое Тайвань для Китая. Это как Крым для России, это господствующее положение в Южно-Китайском море, главном торговом хабе Азиатско-Тихоокеанского региона, всей Азии. Вот что такое Тайвань. То есть это точка господства. А Южно-Китайское море — это торговый стол Азии, расчётный стол Азии,
- сказал Крутаков.
Политолог не исключает, что если прецедент с денацификацией Украины состоится и если Запад признает право России силовым порядком решать свои проблемы, в том числе и проблемы своей безопасности, то шансы решить тайваньский вопрос для Китая резко возрастут.
"Впервые не Запад будет решать проблемы с помощью силы", - добавил эксперт.
Между тем историк и писатель Дионис Каптарь, автор книг "Большая игра. Британия и США против России", "Перевороты и революции" и других считает, что такая спецоперация была бы очень тяжёлой и сложной, и едва ли у Китай сейчас есть на это силы.
Тем более, что США наверняка будут поддерживать Тайвань, и это осложнит ситуацию, добавил историк в разговоре с Царьградом:
Подавляющее преимущество в вооружённых силах естественно, у Китая, но если Тайвань получит поддержку США, Китай не решится, я думаю.
В КНР, по словам Каптаря, никогда не переставали считать, что Тайвань — это часть Китая, и обострение между Китаем и США на этом фоне началось не сегодня. Вполне возможно, что сейчас мы видим просто отражение общего повышения уровня напряжённости в мире, предположил эксперт.
Когда в целом происходит некое глобальное противостояние, то понятно, что в болевых точках в первую очередь эта боль и проявляется. Мне кажется, мы такое видим и на Южном Кавказе сейчас, мы это видим и вокруг Тайваня, именно когда была начата спецоперация на Украине,
- заметил историк. "То есть проблемы, которые были, они усугубляются в связи с тем, что общий уровень напряжённости в мире увеличивается", - подытожил наш собеседник.

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