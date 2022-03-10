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Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации
10 марта 2022, 12:20 • 272 • Политика
Эксперты из России оценили вероятность начала ещё одной спецоперации — речь идёт о спецоперации Китая в Тайване по примеру той, что сейчас проводит наша страна на Украине. По словам политолога Крутакова, Тайвань очень ценен для КНР, а потому вполне может воспользоваться нашим способом.
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил сегодня, 10 марта, что хоть Китай и придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но его "независимости" никогда не потерпит. Почему Китай настроен столь категорично, объяснил Царьграду политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
- сказал Крутаков.
Политолог не исключает, что если прецедент с денацификацией Украины состоится и если Запад признает право России силовым порядком решать свои проблемы, в том числе и проблемы своей безопасности, то шансы решить тайваньский вопрос для Китая резко возрастут.
"Впервые не Запад будет решать проблемы с помощью силы", - добавил эксперт.
Между тем историк и писатель Дионис Каптарь, автор книг "Большая игра. Британия и США против России", "Перевороты и революции" и других считает, что такая спецоперация была бы очень тяжёлой и сложной, и едва ли у Китай сейчас есть на это силы.
Тем более, что США наверняка будут поддерживать Тайвань, и это осложнит ситуацию, добавил историк в разговоре с Царьградом:
В КНР, по словам Каптаря, никогда не переставали считать, что Тайвань — это часть Китая, и обострение между Китаем и США на этом фоне началось не сегодня. Вполне возможно, что сейчас мы видим просто отражение общего повышения уровня напряжённости в мире, предположил эксперт.
- заметил историк. "То есть проблемы, которые были, они усугубляются в связи с тем, что общий уровень напряжённости в мире увеличивается", - подытожил наш собеседник.
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