Украина – родина слонов, России и Белоруссии

Автор:

Покровский Александр

Наследницей Киевской Руси является именно Украина, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для португальского издания Observador. А Россия и Белоруссия – всего лишь отделившиеся от неё земли:

После крещения Киева христианство начало распространяться на остальные племена восточных славян на севере и на востоке Киевской Руси, где несколько веков спустя появились нынешние Белоруссия и Россия.

Если кто сомневается, то зря. Слова Климкина:

Русь, как называли Украину в то время,

– дают неоспоримую точку отсчёта для подобных исторических построений.

Согласна ли с этим история – другой вопрос.

Кроме того, утверждает Павел Климкин, Украина на протяжении всей истории играла «важнейшую роль в формировании Европы и её ценностей». Аналогичным образом Украина дала толчок и развитию христианства по всему миру.

Украина-Русь не только получили привилегии от христианства, но и многое дали Церкви Христа, Европе и всему миру, – приводит слова Климкина агентство «РИА Новост». – После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия. В итоге христианская религия распространилась на огромной территории от Карпат до Камчатки.

Наконец, рассказывает глава МИД Украины, Киевская Русь много раз на протяжении истории спасала Европу от порабощения. Например, от татаро-монгольского нашествия и от Османской империи. Здесь, правда, отмечает Климкин, постарались запорожские казаки.

Ну, и главный смысл и главный пафос: «Я осмелюсь сказать, что на данный момент страстное сердце Европы бьётся в Украине. Сегодня старая Европа проходит через нравственный кризис, сомневается в себе, а её жители уже не готовы защищать европейские ценности, если это необходимо. Украинцы же не только готовы это делать – они единственные, кто их защищает с оружием наперевес на поле боя. Представляется ясным, что Россия Путина ведёт войну не только против Украины, но и против Европы и всего западного мира, и что этот конфликт имеет цивилизационный характер».

П. Климкин. Фото: www.globallookpress.com

Третья оборона Европы

Собственно, комментировать тут нечего. Всё вышеизложенное было лишь подводкой к двум главным идеям.

Первая:

В православной России никогда не было свободы, демократии, открытости, не было терпимости как ценности. Таким образом, Россия не принадлежит к европейской цивилизации, несмотря на всё внешнее сходство.

Вторая:

Я убеждён в необходимости объединения народов Европы вокруг своих ценностей – христианских и демократических, которые на протяжении более тысячи лет определяли успех Европы и всей западной цивилизации. Сегодня мы стали свидетелями специальной операции большого масштаба, чтобы их разрушить. Наш общий долг – это защитить их.

Вот так, ни больше ни меньше: даёшь объединение всего европейского мира вокруг Украины, его единственной защитницы!

Фото: www.globallookpress.com

Любопытно, правда, как к этому призыву отнесутся в Вашингтоне. До сих пор там считали СЕБЯ главными защитниками западных ценностей…

Но это деталь.

Даже тому, кто совсем не разбирается в истории и даже не помнит школьный учебник, а в Википедии его забанили, достаточно одной фразы Климкина, чтобы от души расхохотаться. Вот эта фраза: «Наконец, христианская религия распространилась по огромной территории от Карпат до Камчатки. Согласитесь, без этого современный мир был бы совершенно иным».

Подождите, подождите, пан Климкин! Понятно, что вы – не историк. Но выпускнику Московского физико-технического института по специальности прикладная математика и физика хотя бы математическая логика должна быть доступна?

Оно, конечно, понятно, что сама фраза: «Киевская Русь остаётся сегодня основой нашего государственного сознания и национальной гордости» – уже сама по себе является изменой национальным интересам Украины, ибо чохом записывает украинцев в русские. Но на Камчатку христианство приходит только в 1697 году, с экспедицией Владимира Атласова, уроженца Великого Устюга и сибирского казака. Именно Атласов закрепляет Камчатку за именно Россией. Киевской Руси уже пять веков как нет, и покажите на тогдашней карте мира хоть что-нибудь похожее на государственное образование Украина.

Так какое же христианство донёс Атласов до Камчатки – светлую украинскую версию или православную российскую без свободы и терпимости?

Министр иностранных дел Украины, хоть вы и родом из Курска, но определитесь как-то со своей принадлежностью! Вы Европу собрались защитить! От чего? От тех самых христианских ценностей, которые распространяли до Камчатки, или как?

Фото: www.globallookpress.com

Русь как основа государственного сознания

Эта фраза, собственно, не от Павла Климкина исходит. Ведь, согласимся, действительно тяжело строить нацию, история которой начинается с 1991 года. А до того? А до того – ничего. Либо часть России, либо часть Польши. В лучшем случае – колония. Соответственно, всё достойное – защита от татаро-монголов, победы над османами, освоение Камчатки, победы над Карлом XII, Наполеоном и Гитлером – оказывается частью чужой истории. В результате остаётся вся та грязь и весь позор, которые империя в свою историю не взяла: прислуживание оккупантам, полицайщина как национальная идеология, предательства и измены.

Стыдно! Как ни выгибай грудь, а в душе – стыдно. Отсюда и обидки вроде той, когда за команду «Лежать, бандера!» жёлтые слёзы по щекам размазывают и в суд обращаются…

Отсюда и попытки хоть как-то пристегнуть запорожских казаков к реальной победе христианских держав польской Речи Посполитой и германской Священной Римской империи под Веной над войском Чёрного Мустафы, великого визиря османского султана Мехмеда IV. Отсюда и приписывание Украине заслуги спасения Европы от монголо-татар, что является мифом, ибо те в Европу всё же зашли, но обнаружили там слишком сильное сопротивление и слишком неподходящие условия для своего кочевнического образа жизни.

Напомним также, что в те же годы Киев и вообще города Южной Руси их правители попросту бросили на произвол судьбы и бежали в Венгрию – сначала великий князь Киевский Михаил Всеволодович, а затем и великий князь Киевский Данил Романович. Но это предательство не помогло: государственность киевского великого княжества была ликвидирована, а в 1362 году даже номинальное княжение в Киеве перешло к династии Гедеминовичей.

То есть Киевская Русь отошла в прошлое с концами, намертво. Настолько намертво, что здесь не сохранилось ни древнерусского летописания, ни даже древнерусского фольклора. Былины о богатырях русских и князе Владимире Красно Солнышко сохранились как раз на северо-востоке бывшей Древней Руси.

Что, в общем, и естественно. Потому как именно здесь, во Владимире, Суздале, Твери, Новгороде, Москве древнерусская государственность и сохранилась. Сохранилась государственная власть, хоть и попала в вассальную зависимость от Орды. Сохранилась русская православная традиция и церковная независимость. Сохранилась династия Рюриковичей. Сохранилось летописание. Сохранилось историческое предание и историческая самоидентификация себя с Русью и русскими.

В. Васнецов. «Богатыри». Фото: www.globallookpress.com

В отличие от Украины, где русская самоидентификация сохранялась веками в глубине народной. И те же запорожские казаки определяли себя как русские казаки, русские люди, православные «лыцари».

Кто от кого отделился

И последнее. Очень забавен также тезис о том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Дело в том, что если иметь в виду нынешние государства, то все три произошли от Советского Союза. Но поскольку именно Украина всё советское в своей истории отрицает – а также и всё русское после падения Древней Руси, – то у неё прошлого до 1991 года вообще, получается, нет. Даже к советской УССР нынешняя Украина формально-государственного отношения не имеет.

В Белоруссии исповедуют другую, более острожную идеологию. С Россией у нас история общая, но разная, говорят там. И не придерёшься! И только Российская Федерация заявила себя и была признана юридическим и историческим наследником и правопреемником СССР и Российской империи. Следовательно – и Древней Руси.

Фото: www.globallookpress.com

Кстати, - не Киевской. Киевской Руси никогда не существовало. Это термин, придуманный историками в XIX веке – и то лишь для удобства, чтобы различать феодальные осколки распавшейся на великие княжения Руси: Владимирская Русь, Смоленская, Галицко-Волынская, Киевская и так далее.

То есть даже и здесь жалко-смешон Павел Климкин: во времена, когда Русь крестили, она была ещё едина и на отдельные княжения не распалась. И потому князья в Киеве и величали себя Великими князьями русскими.

Надо признать: Климкин всё же осторожен. Нынешние Белоруссия и Россия действительно появились на севере и востоке Древней Руси через века после падения Киевского великого княжества. Вот только они от него ни в коей мере не «отпочковывались». Ни до татар, ни после. Скорее, Киев можно считать присоединённым к Руси владением.

История показывает, что у Древней Руси было несколько центров консолидации, функционировавших одновременно. Возникали они, как правило, вокруг открытых торгово-ремесленных поселений, где товарами и услугами обменивались проходившие транзитом по рекам на восток скандинавы и представители местных славянских, финских и балтских племён. Что-то вроде факторий, где добытые местными охотниками меха обменивались на серебро – или услуги, прежде всего наёмнические – проезжих норманнов. А те потом везли эти меха для продажи арабам.

Как показывает археология, таких «факторий», вокруг которых и начали конденсироваться местные «руси», было несколько. Вокруг Ладоги, которую по праву можно называть первой столицей Руси, возле Смоленска в Гнёздово, возле нынешнего Ростова Великого, в Муроме, в Полоцке. А вот на месте Киева была хазарская крепость Самват и три малых поселеньица местных земледельцев.

Старая Ладога. Фото: www.globallookpress.com

И лишь примерно в 880 – 890-х годах князь наиболее крепкой из «русей» Олег отнял у хазар их крепость, подчинив по пути местные славянские племена, и назвал её «столицей городов русских». Иными словами, распространил свою державу на юг и перенёс столицу. Так и началась Русь. Которая уже позднее в устах историков стала Древней и Киевской…

А дальше было так, как было. Князья на Руси дрались друг с другом, как и положено феодалам. Главным призом было киевское княжение. До 1097 года, когда владельцы русских земель съехались на съезд в Любеч, где и зафиксировали юридически распад единой державы на конфедеративные куски словами: «Каждый да держит отчину свою». Затем были новые драки и новые сражения, пока в 1237 году не появились татаро-монголы и решили вопрос о власти радикальным образом. Затем созрела до феодальной экспансии Литва, которая и поглотила княжества на западе бывшей Руси. А те, что на востоке, сохранили самостоятельность и свою русскую идентификацию.

Собственно, и всё. И когда украинский нацизм ныне рядится в одежды наследника Древней Руси, это, с одной стороны, вызывает издевательские ухмылки всех, кто хоть сколько-нибудь знаком с реальной историей. Но с другой стороны…

Разве не трогателен украинский националист курского происхождения Павел Климкин, наивно, но самоотверженно пытаясь прилепить украинскую историю к русской? И ведь он не один такой! Это вообще стало официальной линией киевской исторической идеологии!