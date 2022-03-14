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Украина — от слова «украсть». Вице-мэр Энергодара попался на воровстве гумпомощи Красного Креста

14 марта 2022, 23:15  •  74 • Украина

Вице-мэр Энергодара (Запорожская область) Иван Самойдюк решил нажиться на гуманитарной помощи, которую мирным жителям доставил Красный Крест. Он попытался украсть продукты с целью последующей их реализации в своих магазинах — Иван Самойдюк является владельцем местных торговых точек «Ассоль», «Чайка» и «Оптовик».

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, подчеркнув, что контролировать честную раздачу гуманитарной помощи населению в Энергодаре пришлось силами Росгвардии РФ.

«Самойдюк — настоящий украинский чиновник. Этот старый член секты политического украинства родом с западно-украинской Ровенщины искренне не понимает, почему военно-гражданская администрация не дала ему реализовать задуманное. Ведь он точно знает, что Украина — от слова „украсть‟. А сама кража из бюджета — это не преступление, а смысл существования всего нынешнего украинского государства шайки наркоманов и нацистов», — отмечает Владимир Рогов.

Таким образом, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области посоветовал Самойдюку и всем остальным бывшим и нынешним украинским чиновникам «зарубить себе на носу, что формула поведения, по которой спрашиваешь у украинского политика, где деньги, почему украл, а он в ответ встаёт и поёт гимн — больше не работает!».

Напомним, 9 февраля в ходе очередного заседания Тбилисского городского суда экс-президент Грузии, переквалифицировавшийся в «патриота» Украины, Михо Саакашвили по делу о растрате госсредств в размере $3 миллиона в ответ на обвинения спел гимн Украины, держа в руках перевёрнутый украинский флаг. Действо проходило под включённую его адвокатами музыку.

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