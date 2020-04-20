Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
Главная / Украина

«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт

20 апреля 2020, 07:10  •  67 • Украина

Польша уже не потянет Западную Украину в своём составе, однако от заробитчан не откажется

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко.

«Польша заберёт Западную Украину (ЗУНР) под свой протекторат, Евросоюз всю Украину забрать не сможет», – зачитал Романенко комментарий зрителя.

«Вот, сами подумайте, какой бред вы несёте. В каком плане: никто сейчас не знает, какое будущее ЕС, какое будущее Польши. Даже Польше сейчас это зачем? Польша сейчас думает о том, как не получить бюджетный дефицит и как закрыть дырки, потому что, если она получит ещё прицепом 10 миллионов из «Схидных Кресив», то эта Польша утонет. Она нас опять не потянет», – отмахнулся Романенко.

«Вся проблема в том, что мы настолько токсичные, и мы настолько бестолковые, что любой, кто с нами связывается, получает пробоину в дырку – это торпеда. Украина – это торпеда, ты берёшь торпеду, и она тебя обязательно взорвёт и потопит.

Мы Польшу уже топили несколько раз. Поэтому поляки, если у них будет инстинкт самосохранения, они не будут нас брать на буксир. Заробитчан будут брать, потому что нужно», – заявил киевский политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
18 апреля 2020, 19:10
«Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию»: От «импотента» Зеленского требует обратиться к Москве за помощью
18 апреля 2020, 09:10
Зеленского призвали «покончить с фарсом» и перестать строить из себя Илона Маска
19 апреля 2020, 13:10
Экс-депутат Рады описал сценарий развала Украины из-за COVID-19
19 апреля 2020, 01:10
Россия выделила Молдове кредит в 200 млн евро
19 апреля 2020, 10:10
Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало сканд...
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся р...
20 апреля 2020, 00:05
«Только после начала поставок в войска РФ»: Мантуров сообщил о предварительных заявка...
20 апреля 2020, 01:10
"Даже странно, если бы стычка не произошла": Политолог о выговоре Мишустина...
20 апреля 2020, 01:10
Не безумные траты. Пока: Приведут ли "бесплатные" деньги Америку к катастро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2020, 03:10
Решением Рады украинцы обеднели сразу на 120 миллиардов
19 апреля 2020, 10:10
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
16 апреля 2020, 23:10
Защититься от коронавируса зубочисткой: Белорусы взяли на вооружение китайский способ
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.