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«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
20 апреля 2020, 07:10 • 67 • Украина
Польша уже не потянет Западную Украину в своём составе, однако от заробитчан не откажется
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко.
«Польша заберёт Западную Украину (ЗУНР) под свой протекторат, Евросоюз всю Украину забрать не сможет», – зачитал Романенко комментарий зрителя.
«Вся проблема в том, что мы настолько токсичные, и мы настолько бестолковые, что любой, кто с нами связывается, получает пробоину в дырку – это торпеда. Украина – это торпеда, ты берёшь торпеду, и она тебя обязательно взорвёт и потопит.
Мы Польшу уже топили несколько раз. Поэтому поляки, если у них будет инстинкт самосохранения, они не будут нас брать на буксир. Заробитчан будут брать, потому что нужно», – заявил киевский политолог.
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