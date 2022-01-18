Украина – это Сомали в Европе. Стеклянные бусы за независимость • 54 • Украина

«Незалежная» пытается использовать эту ситуацию для массированного давления на правительства стран НАТО, чтобы увеличить объем военной помощи и снять ограничения на поставки вооружений, прежде всего средств ПВО, разведывательных систем и высокоточного оружия, а также для преобретения военных технологий.



Вчера группа американских сенаторов – представителей Республиканской и Демократической партий приехала в Киев. По итогам визита в Киев делегация заявила о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе. Кроме военной помощи, представители госдепа напомнили о подготовкой санкций , которые будут введены в случае военного конфликта России и Украины.



В то же время, о готовности выделить Украине 22 млн. евро для укрепления безопасности заявил глава МИД Дании Йеппе Кофода. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



На фоне заявлений министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса 17 января об отправке на Украину легкого оборонительного противотанкового вооружения из-за российской угрозы, ночью 17 января уже третий транспортник ВВС Великобритании прибыл в Киев в рамках доставки грузов военного назначения.



Уоллес указал, что Лондон окажет дополнительную помощь Киеву по увеличению оборонного потенциала в рамках нового пакета безопасности, а британские военные проведут инструктаж украинских подразделений по использованию данных видов вооружений.



Власти Канады направили в Украину группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR). Сообщается, что силовики могут разрабатывать план эвакуации канадских дипломатов в случае вторжения российской армии.



Просьбы о военной помощи Украине повлекли за собой наращивание контингента НАТО у границ Союзного государства. По славам президента Беларуси, в Польше и Прибалтике на восточных границах с сосредоточено около 30 тысяч военнослужащих.



Настораживает обстановка и на южных рубежах. Так, Лукашенко заявил, что Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов-радикалов в непосредственной близости с границей Беларуси. Сосредоточение украинских войск объясняется борьбой с мигрантами.



Стоит отметить, что исходя из сложной военно-политической обстановки в регионе, Союзное государство для защиты национальных интересов обязано реагировать на размещение наступательных иностранных войск у своих границ.



Так, еще в декабре прошлого года Путин и Лукашенко спланировали проведение совместного учения на западных рубежах союзного государства, которые получили название «Союзная решимость-2022». Цель маневров — проверка эффективности региональной группировки войск в современных условиях.



Между тем, помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов на брифинге для иностранных военных атташе во вторник заявил, что эти военные учения «проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь».



По его словам, проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопросы передислокации войск и оценить готовности дежурных.



Затем, после полного перемещения воинских соединений, в период с 10 по 20 февраля пройдет основной этап совместного учения «Союзная решимость – 2022», где Россия и Беларусь отработают нейтрализацию угроз на границах Союзного государства.



Поставки вооружений на Украину чрезвычайно опасны, они не способствуют снижению напряженности, а превращают Украину в бомбу замедленного действия. Правительству Зеленского пообещали много огненной воды и стеклянных бус за развязывание войны с Россией в угоду интересов США.



В то же время, Союзному государству приходится давать адекватный ответ на изменение военно-политической обстановки. Руководство России и Беларуси однозначно дало понять, что «Союзная решимость – 2022» носит исключительно мирный характер и при отсутствии реальных военных угроз суверенитету и территориальной целостности, пройдет в соответствии с намеченным замыслом.

«Незалежная» пытается использовать эту ситуацию для массированного давления на правительства стран НАТО, чтобы увеличить объем военной помощи и снять ограничения на поставки вооружений, прежде всего средств ПВО, разведывательных систем и высокоточного оружия, а также для преобретения военных технологий.Вчера группа американских сенаторов – представителей Республиканской и Демократической партий приехала в Киев. По итогам визита в Киев делегация заявила о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе. Кроме военной помощи, представители госдепа напомнили о подготовкой санкций , которые будут введены в случае военного конфликта России и Украины.В то же время, о готовности выделить Украине 22 млн. евро для укрепления безопасности заявил глава МИД Дании Йеппе Кофода. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.На фоне заявлений министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса 17 января об отправке на Украину легкого оборонительного противотанкового вооружения из-за российской угрозы, ночью 17 января уже третий транспортник ВВС Великобритании прибыл в Киев в рамках доставки грузов военного назначения.Уоллес указал, что Лондон окажет дополнительную помощь Киеву по увеличению оборонного потенциала в рамках нового пакета безопасности, а британские военные проведут инструктаж украинских подразделений по использованию данных видов вооружений.Власти Канады направили в Украину группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR). Сообщается, что силовики могут разрабатывать план эвакуации канадских дипломатов в случае вторжения российской армии.Просьбы о военной помощи Украине повлекли за собой наращивание контингента НАТО у границ Союзного государства. По славам президента Беларуси, в Польше и Прибалтике на восточных границах с сосредоточено около 30 тысяч военнослужащих.Настораживает обстановка и на южных рубежах. Так, Лукашенко заявил, что Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов-радикалов в непосредственной близости с границей Беларуси. Сосредоточение украинских войск объясняется борьбой с мигрантами.Стоит отметить, что исходя из сложной военно-политической обстановки в регионе, Союзное государство для защиты национальных интересов обязано реагировать на размещение наступательных иностранных войск у своих границ.Так, еще в декабре прошлого года Путин и Лукашенко спланировали проведение совместного учения на западных рубежах союзного государства, которые получили название «Союзная решимость-2022». Цель маневров — проверка эффективности региональной группировки войск в современных условиях.Между тем, помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов на брифинге для иностранных военных атташе во вторник заявил, что эти военные учения «проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь».По его словам, проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопросы передислокации войск и оценить готовности дежурных.Затем, после полного перемещения воинских соединений, в период с 10 по 20 февраля пройдет основной этап совместного учения «Союзная решимость – 2022», где Россия и Беларусь отработают нейтрализацию угроз на границах Союзного государства.Поставки вооружений на Украину чрезвычайно опасны, они не способствуют снижению напряженности, а превращают Украину в бомбу замедленного действия. Правительству Зеленского пообещали много огненной воды и стеклянных бус за развязывание войны с Россией в угоду интересов США.В то же время, Союзному государству приходится давать адекватный ответ на изменение военно-политической обстановки. Руководство России и Беларуси однозначно дало понять, что «Союзная решимость – 2022» носит исключительно мирный характер и при отсутствии реальных военных угроз суверенитету и территориальной целостности, пройдет в соответствии с намеченным замыслом. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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