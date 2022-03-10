Украина - це Куба? Зеленского попытались сравнить с Кастро, но не вышло

Президента Украины Владимира Зеленского попытались сравнить с Фиделем Кастро, но не вышло. До знаменитого команданте политику оказалось далеко. Украина - це Куба?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил украинским СМИ, что Зеленский пережил более 10 покушений на свою жизнь. О каком временном периоде идёт речь, Подоляк уточнять не стал.

Редакция Царьграда напоминает, что на знаменитого кубинского революционера Фиделя Кастро американские спецслужбы организовывали 637 покушений, и все они были неудачными. Если покушения на Зеленского вообще были, а не стали ещё одним фейком киевского режима, то озвученная Подоляком цифра совершенно не впечатляет.

Окружение Зеленского уже неоднократно акцентировало внимание на том, что президент находится в постоянной опасности. Тот же Подоляк утверждал, что русские спецслужбы якобы хотят убить Зеленского и его семью, что, разумеется, не было подтверждено никакими доказательствами. Появлялись сообщения о том, что Зеленский сбежал в Польшу и скрылся в американском посольстве. Однако сам он позже эти слухи опроверг. Впрочем, эксперты сомневаются, что Зеленский действительно находится в Киеве. Они пришли к выводу, что видео, снятое из кабинета на Банковой, было смонтировано.