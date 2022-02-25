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Украина - Россия. Главные события в прямой трансляции

25 февраля 2022, 00:20  •  308 • Политика
Россия проводит военную операцию на территории Украины. Царьград рассказывает о последних событиях к этому часу.
Россия продолжает специальную операцию на Украине. Представители Минобороны России сообщили, что русские войска выполнили все задачи, поставленные перед ними на этот день. В частности, был разблокирован Северо-Крымский канал, а также взяты под контроль Чернобыльская АЭС и аэрлопорт Киева.
Царьград продолжает прямую трансляцию, рассказывая о событиях, связанных с ситуацией на Украине. В США и ЕС угрожают России "жёсткими санкциями", однако пока заявления западных лидеров не оправдали худших опасений. После выступления президента США курс рубля даже укрепился в цене после некоторого падения. При этом президент России Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса.
В деталях о событии мы расскажем в специальном разделе на сайте "Первого русского".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

23.18 Сразу 23 страны ЕС решили ввести новые санкции против Москвы
23.11 Госпограслужба Украина заявила о том, что ВС России взяли под контроль остров Змеиный.
23.10. Киев утверждает, что в ходе боевых действия он потерял 57 человек, еще 169 получили различные ранения.
23.06. Власти США объявили о введении санкций против "Сбера", "Газпромбанка", "ВТБ", "Открытия", "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Россельхозбанка", "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Русгидро", "Роснефти", "РЖД, "Совкомфлота" и Алросы.

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