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Украина - просто проект, "мы работаем": Майк Помпео открыто заявил о целях США в Киеве

09 ноября 2019, 18:09  •  231 • Политика
По словам госсекретаря США, Украина - это проект, "над которым мы работаем". И в этом смысле, есть основные цели, достигаемые в том числе через поставки оружия.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Берлине открыто заявил, что Украина - это проект США, где Вашингтон преследует цель "достижения стабильности". Таким образом, он ответил на вопрос об отношениях Америки и Украина.
"Это проект, над которым мы работаем, - начал Помпео, а затем добавил, что президент США Дональд Трамп помогает Киеву в борьбе с "российской агрессией", поставляя средства защиты. - Мы этим гордимся. Мы думаем, в этом есть смысл для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины".
Отметим, своими действиями США неоднократно показывали, что Украина - это и правда их проект. Например, по словам бывшего посла США на Украине Мари Йованович, с 2014 года вложения "на укрепление безопасности" соседей составили почти $1 млрд. А с 2017 года поставляются и ракетные комплексы Javelin. Кроме того, велись переговоры о предоставлении Киеву средств береговой охраны и противокорабельных ракет. В России не один раз заявляли, что поставляемое оружие используется в ходе военной операции Киева в Донбассе, что только мешает урегулированию. Тем не менее Вашингтон не меняет своей политики.

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