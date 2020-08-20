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Украина - часть России? Болтон раскрыл проблему Трампа

20 августа 2020, 12:00  •  34 • Политика
Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон рассказал о том, что американский лидер считает Украину частью России. По словам политика, это было частью проблемы отношений Трампа с Киевом.
В эксклюзивном интервью телеканалу Puls 24 экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, как ему работалось с американским лидером Дональдом Трампом, а также о возникшей у главы Белого дома проблеме с Украиной.
По словам Болтона, Трамп считал Украину частью России.
"Это было частью проблемы с его отношениями с Украиной. Он думал, что это по сути часть России", - отметил экс-советник президента.
И судя по его словам, проблема геополитического невежества главы государства была даже шире. Болтон рассказал и о том, что даже не может сосчитать, сколько раз ему приходилось объяснять Трампу, почему Корейский полуостров был разделен после Второй мировой войны и почему там до сих пор находятся американские войска.
По словам Болтона, проблема с всесторонними знаниями ситуации есть у каждого американского президента, вступающего в эту должность. Однако, по его словам, "Трамп не был заинтересован в восполнении пробелов в своих знаниях". Для действующего главы Белого дома важнее были люди. Он, как считает Болтон, действует на инстинктах.
"Он думал, что его инстинкт подсказывает ему правильное решение. Если вы так видите, а он так видел, то вам не нужно много знать", - пояснил экс-советник президента США.

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