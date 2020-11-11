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"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

11 ноября 2020, 11:20  •  353 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются
Результат кандидата демократов Джо Байдена в 259 голосов выборщиков не означает, что его "лишили" победы. Просто некоторые агрегаторы подводят итоги выборов по своей схеме. На это указали в RealClearPolitics.
Скандал разгорелся накануне, когда выяснилось, что авторитетное издание RealClearPolitics опубликовало данные, согласно которым Байдену не хватает как минимум 11 голосов до победы на выборах. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани поспешил заявить, что у Байдена "отняли Пенсильванию", где он опережает Трампа менее чем на 1% бюллетеней. Этого перевеса хватило, чтобы сам Байден и большинство американских СМИ поспешили приписать 20 голосов выборщиков Пенсильвании на счет демократов и объявили об окончательном лидерстве Байдена в президентской гонке.
Поэтому решение RealClearPolitics поставить этот штат в ряд с "колеблющимися" вызвало ликование одних и негодование других.
"Это неправда. Мы ничего не говорили про Пенсильванию и ничего не меняли",
– поспешил заявить в "Твиттер" редактор портала Том Бивэн.
This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed. https://t.co/YXZ1PjI7Ud
— Tom Bevan (@TomBevanRCP) November 10, 2020
Ранее к числу штатов, исход голосования в которых не понятен, относились Аризона, Аляска, Джорджия и Северная Каролина. Но даже победа там не гарантировала Трампу кресло президента. Однако если ему удастся доказать свою победу в Пенсильвании, расклад сил в противостоянии демократов и республиканцев кардинально изменится.
Штаб Трампа подал иски, требуя пересчитать бюллетени в "колеблющихся" штатах. Байден, тем не менее, уверен в своей победе, а намерение оппонента судиться считает "позором", передает "Свободная пресса".
Выборы в США состоялись 3 ноября. Официальное итоги еще не объявлены, хотя многие западные лидеры, а также президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже поздравили Байдена. Кремль в поздравлениями не спешит, на этом основании политологи уже строят негативные прогнозы.

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