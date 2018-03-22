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«Уколы, мази, таблетки — ничего не помогает»: какие симптомы проявляются у отравившихся в Волоколамске детей

22 марта 2018, 21:09  •  78 • В России
После отравления, предположительно, свалочным газом в больницах остаются шесть учеников школы №2 в Волоколамске. По словам родителей, врачи не называют диагноз. Те школьники, которым госпитализация не понадобилась, продолжают жаловаться на зуд, сыпь и покраснения кожи, а также на неэффективность назначенного лечения. Между тем активисты сообщают, что на полигон, где, вероятно, произошёл выброс газа, по-прежнему свозят мусор.
 
РИА Новости
 

От чесотки до онемения

В центральной районной больнице Волоколамска сегодня весь день работают специально прибывшие врачи — дерматологи, пульмонологи, аллергологи — для оказания помощи всем, у кого ещё сохраняются симптомы вчерашнего отравления, предположительно, свалочным газом. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. По его словам, в ЦРБ остаются три ребёнка с диагнозами, не связанными с отравлениями, у всех состояние удовлетворительное. Ещё троих вчера срочно доставили в Филатовскую больницу в Москве. Результаты анализов на токсикологию, взятых вчера, в министерстве пока не сообщают.

Как рассказала RT Марина Зимина, мама одного из переведённых в Москву детей, диагноз им по-прежнему назвать не могут. «Дима учится в 9-м классе в школе №2, ему 15 лет, — описала ситуацию Марина. — Скорая вчера забрала его около полудня, было очень высокое давление, ноги отказали, он не мог идти. Потом в больнице начал живот болеть. Давление держится высокое до сих пор. Нам пока ничего не говорят».

Те, кто пострадал меньше и кому госпитализация не понадобилась, сегодня всё равно ощущают серьёзный дискомфорт. Ученица 11-го класса школы №3 Виктория Зайцева рассказала RT, что хотя состояние сегодня и немого лучше, но всё равно «непонятное».

«Тело чешется очень сильно, началось в воскресенье ночью с небольших покраснений, но с каждым днём пятна растут, чешется всё больше и больше. Хотя каждый день хожу на уколы, мази, таблетки — ничего не помогает. Никакого диагноза мне не ставят, сказали: «Может, съела что-то не то»? Но у меня никогда в жизни не было аллергии, ничего нового я не ела. У меня много знакомых, одноклассников, у которых тоже сыпь».

Накануне, во время выброса газа, Виктория вышла утром на улицу, и у неё сразу закружилась голова, началась тошнота — симптомы, на которые жаловался вчера весь Волоколамск.

Александр Тюрин, один из активистов, добивающийся закрытия свалки, в разговоре с RT был настроен скептично. «Нам каждому назначают индивидуальное лечение, говорят, пейте больше воды, — рассказал Тюрин. — Но мусоровозы как шли вчера, так и идут. Ничего не поменялось». По его словам, большинство детей сегодня в школы не пошли, им запретили родители.

  • РИА Новости

Удушающее гниение

Губернатор Воробьёв после вчерашнего посещения ЦРБ Волоколамска признал «неудобства», связанные с предельным наполнением свалки. По его словам, в массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу. Но уже к концу недели действующий участок «Ядрово» будет закрыт и голландская компания начнёт работы по дегазации. Положительный эффект жители города почувствуют уже через месяц, а к середине лета воздух полностью отчистится.

При этом о токсичности «свалочного газа» точных данных нет. Опрошенные RT специалисты отказались строить какие-либо предположения о характере отравления и его причинах без окончательных диагнозов и результатов экспертиз.

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, взявшая расследование происшествия под свой контроль, после встречи с волоколамскими активистами в четверг заявила, что, хотя 27 взятых экспертиз не подтвердили нарушений медико-санитарных норм, необходимо провести независимую экспертизу, «ведь жители Волоколамска доведены до отчаяния».

В декабре 2017 года по результатам анализа 2500 исследований проб московского воздуха специалисты Роспотребнадзора назвали причину вони, стоявшей над востоком столицы, — меркаптаны и их производные. Эти сильно пахнущие соединения примешивают к бытовому газу, чтобы можно было быстро определить его утечку. Подозрение в утечке первым делом пало на Московский нефтеперерабатывающий завод. Однако на территории самого завода запаха не было — это было подтверждено группами жителей окрестных районов, приглашённых руководством завода на импровизированную инспекцию.

На самом деле меркаптаны имеют различное происхождение. Например, знаменитый запах скунса — это тоже меркаптаны. На свалках же они образуются в результате разложения белка. Симптомы отравления меркаптанами похожи на описываемые жителями Волоколамска — головная боль, тошнота. В высоких концентрациях газ поражает центральную нервную систему, вызывая судороги и паралич.

Изменений нет

«Ядрово» на четверть принадлежит администрации Волоколамского муниципального района, а на три четверти — ООО «ЦМПТ». Эта же организация, согласно данным системы «Коммерсант», владеет бизнесом по сбору бытовых отходов в Истринском районе Подмосковья. В конце 2014 там официально был ликвидирован крупный полигон твёрдых бытовых отходов, хотя местные жители продолжали сообщать, что свалка продолжает эксплуатироваться незаконно. Получить их комментарий RT не удалось — директора и других уполномоченных лиц на рабочем месте не оказалось.

  • РИА Новости
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Примечательно, что с января 2018 года генеральным директором ООО «Ядрово» является Алексей Сулимов — бывший заместитель главы Волоколамского района по ЖКХ Евгения Гаврилова. На нём вчера срывали злость разъярённые жители города — чиновнику, помимо крепких слов, досталась даже пара ударов.

Поскольку никаких серьёзных изменений в ситуации со свалкой с момента выброса газа в городе не произошло, не изменился и настрой активистов. На выходные власти города согласовали два новых пикета, на центральной площади и у въезда на полигон. На распространяемых активистами в интернете листовках написано: «Нас до сих пор не услышали! Наши требования игнорируются! Идём ВСЕ!» Петиция о закрытии «Ядрово» на сайте change.org на момент публикации набрала более 130 000 подписей.

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