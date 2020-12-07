Уколоться и забыть: когда вакцина от коронавируса попадет в регионы

Обеспечение медсотрудников России вакцинами от COVID-19 может занять примерно месяц. Об этом, комментируя итоги заседания совета правительства по коронавирусу, «Известиям» заявили политики и эксперты. Основная цель сейчас, по их мнению, заключается в масштабировании производства препаратов. Также необходимо более тщательно проработать и логистические цепочки — транспортировка вакцины требует особых условий. Без решения этих задач субъекты просто не смогут оперативно получать партии препарата. Правила поставок вакцины в регионы утвердят к 8 декабря, сообщил на встрече с главами профильных ведомств премьер-министр Михаил Мишустин.

Каждому по уколу

Вакцинация от коронавируса стартовала в России почти неделю назад, но необходимые препараты пока получили не все регионы.

— На встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции мы подробно обсудили готовность к вакцинации, какие меры нужно принять, чтобы выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев и в срок. Министерство здравоохранения должно утвердить график поставки вакцины в субъекты Российской Федерации и план ее распределения, — сказал премьер на заседании совета по COVID, отметив, что все вопросы урегулируют уже к 8 декабря.

До встречи в Белом доме в СМИ прогремела новость о предложении главы Минздрава Михаила Мурашко ограничить передвижение между регионами из-за распространения инфекции. Эксперты и политики принялись критиковать эту идею. Однако примерно через час помощник министра Алексей Кузнецов опроверг данную информацию. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что необходимости вводить новый локдаун нет.

На встрече с премьером на этом инциденте остановился и сам Михаил Мурашко, подчеркнувший, что его просто не так поняли.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время посещения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, 5 декабря 2020 года Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Хочу также особо отметить: министерство здравоохранения — сегодня прошла конференция «Медицина и качество» — не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами. В ряде публикаций в СМИ неверно вырвана фраза из контекста выступления. Обсуждались в целом вопросы управления различными инфекционными заболеваниям, — заявил глава ведомства.

Несмотря на начинающийся процесс вакцинации, резкого снижения прироста заболевших в стране пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все внимание обращено на Москву и Санкт-Петербург — на них приходится до 40% общего прироста пациентов в сутки.

Чтобы остановить распространение инфекции, масочный режим введен уже во всей России, однако с его соблюдением по-прежнему есть проблемы. За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, правила нарушили порядка 30 тыс. раз. Поэтому Анна Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением уже принятых мер — иначе к снижению заболеваемости прийти не получится.

Не за один день

Скорее всего, моментальным процесс вакцинации врачей не будет, но пока жалобы на связанные с ним проблемы не поступали, сообщил «Известиям» зампредседателя профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников.

— Думаю, сложностей с прививками врачей быть не должно. Но все сделают не за один день. Наверное, уйдет около месяца, — сказал он.

Отсутствие негативных обращений подтвердил «Известиям» и председатель общественного совета при Минздраве России Анатолий Домников. В медийном пространстве активно обсуждаются возможные недочеты российских препаратов. Однако, по словам эксперта, причин для опасений нет, ведь они прошли все необходимые этапы тестирования.

По его данным, за период пандемии около 70% медсотрудников переболели коронавирусом из-за постоянного контакта с пациентами. Перед прививкой каждый проходит тест на антитела. Если у они есть, то смысла вакцинироваться нет. Поэтому сейчас в очередях на укол больше учителей, а не врачей.

Фото: пресс-служба РФПИ

В ближайшее время Россия произведет более 2 млн доз вакцин. Для улучшения эпидемиологической ситуации, по мнению Анатолия Домникова, самые большие партии препаратов надо направлять в регионы, которые показывают наиболее негативную динамику. Также для покрытия спроса потребуется активно взаимодействовать с международными коллегами, считает он.

Самые главные задачи сейчас — это промышленное масштабирование и увеличение производственных мощностей, согласилась зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

— С логистикой также существуют сложности, так как у вакцины достаточно непростые условия хранения, требующие особых условий транспортировки. Например, «Спутник V» хранится при -18 градусах и размораживается непосредственно перед вакцинацией. После этого препарат необходимо использовать в течение пяти дней. Соответственно, для транспортировки требуются специальные холодильники, — сказала «Известиям» сенатор.

Сразу же после совещания с премьером Анна Попова своим постановлением утвердила правила транспортировки и хранения вакцины. Согласно документу, в течение всего срока транспортировки и хранения необходим температурный режим -18 °C, использование авторефрижераторов, термоконтейнеров с хладоэлементами, свободная циркуляция воздуха при максимальной загрузке морозильного оборудования.

Первоочередное право на прививку должны получить не только врачи и учителя, но и другие работники медицинских и образовательных учреждений — например, административный персонал, который занимается уборкой или работает в столовых этих организаций, считает Татьяна Кусайко. Некоторые регионы уже включили в этот список и полицейских, ведь они вынуждены лично общаться с большим числом людей.

Совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ, 7 декабря 2020 года Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

7 декабря также прошло оперативное совещание председателя правительства с вице-премьерами. На нем Михаил Мишустин предложил уведомлять каждого россиянина о мерах господдержки, на которые они могут претендовать. Сейчас люди вынуждены разбираться в этом самостоятельно. Из-за юридической неграмотности некоторые даже не знают о своих правах на льготы и выплаты.

Кроме того, на встрече председатель правительства призвал ускорить обеспечение всех школ горячим питанием. Пока что оно есть только в 38 тыс. учебных заведений. Соответствующий закон президент подписал 1 марта. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов доложил, что еще 2300 школ будут получать субсидии на эти цели с 1 января, плюс 300 необходимо привести в соответствие с нормами.