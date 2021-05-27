Укольчик за миллион: Власти Огайо поощрили вакцинированных

Жительница штата Огайо Эбигейл Бугенске сделала укольчик за миллион. Заплатить должна не она, а ей. Так власти поощрили вакцинированных американцев.

Власти США идут на всё, чтобы хоть как-то заманить людей в пункты вакцинации от COVID-19. В Огайо проводится специальная лотерея Vax-a-Million, в которой еженедельно объявляется 10 победителей: пятеро взрослых и пятеро школьников. По словам губернатора штата Майка Девайна, эта акция позволила увеличить приток желающих сделать прививку на 28%.

Деньги в призовой фонд поступают из федеральных фондов, которые были специально созданы в период пандемии. К участию в лотерее допускаются только те, кому введён хотя бы первый компонент препарата.

Эбигейл Бугенске сделала укольчик за миллион долларов. Другой житель Огайо, подросток Джозеф Костелло, будет учиться в любом колледже или университете родного штата бесплатно. Власти возьмут на себя даже оплату его проживания и питания на весь период обучения, пишет телеканал "360".

Аналогичным образом, при помощи лотереи, поощряют вакцинироваться жителей Мэриленда и Нью-Йорка. Кстати, в Нью-Йорке это далеко не единственный метод стимулирования прививочной кампании. Мэр Билл Де Блазио в ходе регулярного брифинга с аппетитом позавтракал картошкой фри и бургером. Параллельно он в красках рассказывал, что такой же набор фастфуда получит каждый, кто сделает прививку от COVID-19.