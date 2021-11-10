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Укол-центр: в РФ нужно привить и ревакцинировать более 30 млн человек

10 ноября 2021, 20:30  •  78 • Политика
Уровень коллективного иммунитета в среднем по России составляет 48,4%. Для того, чтобы достичь планки в 80%, необходимо в течение ближайших месяцев привить еще минимум 22 млн человек. Кроме того, требуется ревакцинировать 9 млн россиян. Об этом стало известно по итогам совещания президента с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции 10 ноября. В Госдуме признали, что не все регионы смогли обеспечить достаточно развитую систему пунктов вакцинации. Негативно на темпы прививочной кампании также влияют призывы «антиваксеров».

Подведение итогов

Совещание президента с членами правительства, ожидаемо, началось с обсуждения эпидемиологической ситуации в стране. За последние сутки в России выявили свыше 38 058 новых случаев заражения инфекцией.
Сложная ситуация с распространением коронавируса ранее вынудила руководство страны объявить по всей России нерабочие дни, которые продлились с 30 октября по 7 ноября. При этом в некоторых регионах такой режим был не только введен раньше этого срока, но и продлен еще на несколько дней. За последние три недели, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19.
По итогам 44-й недели, которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%, — уточнила она. — По итогам 44-й недели заболеваемость возросла в 61 регионе, при этом я обращаю внимание, что на 43-й неделе это было 78 регионов, а на 42-й — 83.
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
В настоящий момент зафиксировано снижение заболеваемости в шести субъектах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Чечне, Алтае и Калмыкии. Между тем в трех регионах рост заболеваемости за последнюю неделю превышает среднероссийский показатель: это Хабаровский край, Самарская и Омская области, добавила Татьяна Голикова.
Положительно эффект от нерабочих дней оценил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, случаи заболеваемости коронавирусом среди преподавателей университетов и студентов в период с 30 октября по 8 ноября снизились на 33%.
Тем не менее, особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от СOVID-19. За последние сутки в РФ от коронавируса умерли 1239 человек, это новый рекорд. По словам Татьяны Голиковой, в зоне риска находятся, прежде всего, пожилые граждане, невакцинированные россияне и те, кто страдает хроническими заболеваниями. «Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто пройти вакцинацию. Убедительная просьба», — обратилась к россиянам вице-премьер.
За все время пандемии в РФ от коронавируса скончались более 250 тыс. человек. По количеству летальных исходов Россия входит в топ-5 наиболее пострадавших стран вместе с США, Бразилией, Индией и Мексикой.

Опасная тенденция

Главным оружием в борьбе с коронавирусом по-прежнему остается вакцинация. Однако в России доля полностью привитого населения составляет 34%. Для сравнения, в Испании вакцинировано 80,56% населения, Канаде — 78,95%, Китае — 77,94%, Великобритании — 72,60%, в США — 59,46%. Лидерство в этом рейтинге сохраняет Мальта, где привито 96,48% населения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— К сожалению, во многих регионах вакцинация проходит довольно медленно. С одной стороны, в интернете все чаще звучат голоса так называемых «антиваксеров», которые, призывают отказаться от прививок и саботировать любые введенные ограничения: от ношения масок до пропускной системы по QR-кодам, — рассказала «Известиям» депутат Госдумы Ирина Панькина. — С другой — не все регионы смогли обеспечить достаточно развитую систему пунктов вакцинации. В результате жители вынуждены часами стоять в длинных очередях. Не все решаются выйти в столь людное место. Как правило, таких мест избегают как раз таки люди из группы риска — с хроническими заболеваниями, пенсионеры, кормящие мамы.
Сейчас в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 (этот показатель складывается из числа переболевших, вакцинированных и ревакцинированных граждан) составляет 48,4%. Наилучшие результаты фиксируются в Тыве, Карелии, Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, сообщила Татьяна Голикова.
По ее словам, для эффективной борьбы с болезнью желательно достичь показателя в 90-95%. Тем не менее, пока власти стремятся добиться планки хотя бы на уровне 80% среди взрослого населения. Для этого нужно привить еще 22 млн человек, а также ревакцинировать 9 млн жителей страны, подчеркнула вице-премьер. Она уточнила: если этих цифр не достичь в ближайшие месяцы, то темп, который сейчас набирается, будет потерян, и придется снова идти на круг ревакцинации. «Тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку», — объяснил президент.
Коллективный иммунитет — это некий порог, за которым затрудняется передача вируса. При том уровне вакциноскептиков и пропаганды подобного рода в интернете нам будет очень сложно добиться даже 80%, — отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
При этом в популяции, где много заболевших, повышается шанс возникновения нового штамма. Хотя в целом процесс появления варианта вируса с новыми свойствами — случайный, напомнил эксперт.
— «Дельта» — весьма приспособленный к человеку штамм. Пробиться другим через «Дельту», а там есть определенная конкуренция, будет непросто. Тем не менее, это может произойти. Особенно это опасно в смешанных популяциях, где часть населения вакцинирована, а часть нет. Именно в таких условиях могут появиться избегающие вакцин штаммы, — пояснил Алексей Аграновский.

Дальневосточный кризис

В открытой части совещания также обсуждались проблемы с поставками грузов на Чукотку, Камчатку, Сахалин и в Магаданскую область. Ранее СМИ сообщили, что в удаленных регионах не хватает товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов из-за задержек в портах Приморья. Владимир Путин поручил Минтрансу оперативно решить возникшие логистические трудности.
Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее, — отреагировал Владимир Путин на доклад министра транспорта Виталия Савельева.
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
По словам министра, проблема с вывозом грузов из дальневосточных портов связана, прежде всего, с нехваткой судов. Тем не менее, Виталий Савельев заверил президента, что все социально значимые грузы из портов Дальнего Востока вывезут в ноябре. Сейчас сформирована группировка дополнительного флота для снятия пиковых нагрузок.
Между тем руководитель Росстата Павел Малков доложил президенту о том, как в России проходит перепись населения. В настоящий момент в ней приняли участие 91,6% россиян (133,5 млн человек), сообщил глава ведомства. При этом в некоторых регионах подсчет уже завершился или близится к концу.

Оружие и Белоруссия

Владимир Путин 10 ноября также провел заседание Военно-промышленной комиссии. Президент отметил, что в 2020-м гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Сейчас доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения превышает 70%.
По словам президента, в войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них — истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец «Князь Владимир» и зенитно-ракетная система «С-500».
Кроме того, в этот же день состоялся телефонный разговор Владимира Путина с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры подробно обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. При этом они выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.
Ангела Меркель попросила российского президента повлиять на главу Белоруссии Александра Лукашенко, которого обвиняют в ведении гибридной войны с помощью беженцев против ЕС. Между тем Владимир Путин, в частности, предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском.
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