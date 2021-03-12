Укол "свободы": Названо "особое" условие выдачи ковид-паспортов ЕС

Euronews узнал условие выдачи "паспортов вакцинации" в ЕС. Документ о беспрепятственном перемещении дадут только после укола западной вакциной.

Стало известно, как будут работать "паспорта вакцинации" для беспрепятственного передвижения по Евросоюзу. Действительными будут считаться только документы, выданные после прививки только западными вакцинами, сообщает Euronews со ссылкой на источник.

Речь идёт об инициативе, которая будет официально представлена 17 марта. Она предполагает введение специальных "ковид-паспортов", которые позволят перемещаться по территории ЕС без ограничений.

По данным источников, документ будут выдавать только тем, кто прошёл вакцинацию препаратами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. То есть только вакцинами от западных компаний.

Почему? Потому что неутверждённые вакцины от других компаний не подпадают под действие положения об ответственности ЕС и контроле качества,

- приводит Euronews слова источника.

Стоит отметить, что идея "ковид-паспортов" уже не раз подвергалась критике по причине того, что ущемляет права людей и ведёт к сегрегации общества по признаку доступности к вакцине. А дополнительное условие в виде прививки именно западными препаратами поднимает ещё и вопрос о финансовой заинтересованности в этом западных фармакомпаний.

Напомним, что целый ряд стран Европы срочно приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за подозрений в том, что препарат вызывает тромбоз. Также в Европе наблюдается ощутимый дефицит вакцин, так AstraZeneca не смогла поставить заявленное количество препарата. Новости об остальных западных вакцинах также не внушают оптимизма. Однако для получения возможности путешествовать по ЕС европейцам придётся колоть именно их. Это означает, что фармакомпании буквально гарантировали себе доход.