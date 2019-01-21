Укол «Панцирем»: Российские ЗРК отбили атаку F-16 ВВС Израиля

Отражение последней атаки на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска, которая состоялась 20 января, можно признать самой неудачной для Тель-Авива — ни одна из ракет, выпущенных F-16 ВВС Израиля, не достигла цели. Все они были сбиты посредством российских комплексов — ЗРПК «Панцирь С1» и ЗРК «Бук М2Э», стоящих на вооружении сирийской армии. В налете участвовало 4 израильских истребителя, которые произвели ракетные пуски из акватории Средиземного моря, не заходя в воздушное пространство Сирии. Средствам ПВО удалось сбить семь ракет, при этом жертв и разрушений в аэропорту, выбранному в качестве мишени, не было отмечено. Куда подевалась еще одна ракета (ну, если логично предположить, что каждый самолет выпустил по две) не сообщается. Вероятно, что прорвалась, но не попала в цель.

Тут интересен и вот какой момент — первое успешное применение именно зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Известно, что Россия поставила в Сирию порядка сорока подобных комплексов (в расчет не берутся комплексы, которые находятся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе), но их эффективность ранее не была подтверждена. Более того, израильская ракета «Спайк» в мае 2018 года уничтожила «Панцирь-С1» сирийской армии. На выложенных в интернете кадрах видно, что экипаж не был готов к нападению, да и сам комплекс практически не защищен от подобной ракеты. Тем не менее, российскому оружию был нанесен репутационный удар.

Сейчас, получается, «Панцири» себя реабилитировали и подтвердили свою боеспособность. О чем незамедлительно сообщили в Национальном центре управления обороной России, где особо подчеркнули применение при отражении ракетной атаки именно подобных комплексов.

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Упоминался и зенитный ракетный комплекс «Бук», который поставлялся в Сирию еще с советских времен, а в 2010—2013 годах его сменил более совершенный «Бук-М2Э» оснащенный ракетами «Гризли» (SA-17Grizzly), способными поражать цели на высотах от 15 метров до 25 километров и на дальности до 45 км. Его репутация общепризнана, этот комплекс является лучшим в своем классе, так что можно не сомневаться, что свою лепту он внес и в этот раз.

К «Панцирю-С1» ранее были претензии и у российских военных. Комплекс демонстрировал низкую возможность по обстрелу маневрирующих целей, эффективно поражал их лишь в радиусе 20 километров, да и то летящие на скорости не более 80 метров в секунду (вместо заявленных в характеристиках 1 тысячи м/с). Серьезным недостатком считалось отсутствие маршевого двигателя его ракеты, которая движется с отрицательным ускорением, что приводит к ошибкам при наведении на цель. Сбивать беспилотники и вертолеты комплекс еще способен, а вот в противоборстве с ракетами он оказался слабоват.

На смену «С1» приходит ЗРПК «Панцирь-СМ», разрабатываемый еще с 2013 года и впервые продемонстрированный на форуме «Армия-2017», который начал поступать в ВС РФ с 2018 года. Насколько известно, новый комплекс оснащен сверхмощной антенной и гиперзвуковыми ракетами нового поколения, радиус действия которых увеличен до 60 километров. И это уже совершенно новый «Панцирь», даже внешне он отличается увеличенными габаритами и бронированной кабиной восьмиколесного КамАЗ-«Торнадо».

Известно, и это подтверждает само Минобороны России, что в Сирии с 2014 года проводятся испытания многих видов отечественных вооружений — этакий огромный полигон, на котором в реальных боевых условиях можно «доводить до ума» хоть самолеты и ракеты, хоть бронетехнику и стрелковое оружие. Так может, сейчас и был задействован именно «Панцирь-СМ», который так ловко посбивал израильские ракеты? Это лишь предположение, реального подтверждения этому факту нет, но именно российские военные сообщили об уничтожении израильских ракет под Дамаском.

Из задействованных, но не озвученных средств ПВО сирийской армии, могли быть применены и поставленные Дамаску российские ЗРК С-300 «Фаворит». Их Москва экстренно перебросила в Сирию после истории со сбитым 18 сентября 2018 года российским самолетом-разведчиком Ил-20, который подставила под удар сирийской ракеты израильская авиация.

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Насколько известно, на сегодняшний момент в Сирии находятся 3 дивизиона ЗРК С-300 «Фаворит» (по 8 мобильных установок в каждом). Для того чтобы создать «пояс» ПВО вокруг Дамаска и ряда прилегающих аэродромов, этого вполне достаточно, но не для отражения масштабных воздушных налетов на территории всей страны. При этом утверждается, что Россия создает в Сирии полноценную классическую ПВО, которая будет включать в себя систему ракетного огня дальнего и ближнего радиусов, прикрытие ЗРК, а также «всевысотное» радиолокационное поле.

Сирийская С-300 уже сбила израильский военный самолет, осуществлявший ракетную атаку над Аль-Кисвой в ноябре прошлого года. Точных данных о сбитых ракетах нет, но о них сообщается регулярно. В Сирию сейчас поставлены наиболее «продвинутые» комплексы — С-300ПМУ-2, которые способны уничтожать аэродинамические цели на дальности от 3 до 200 километров, баллистические — на дальности от 5 до 40 километров. При этом обнаружение целей происходит на удалении в 300 километров и есть время не только обнаружить, но и уничтожить воздушную цель.

Есть в Сирии и ЗРК-400 «Триумф», два дивизиона которых прикрывают российские базы аэродрома Хмеймим и порта Тартус, но их применение возможно только в случае угрозы этим объектам или военнослужащим из состава ВКС РФ. Так что их участие в отражении атак по сирийским объектам не предусмотрено.

Собственно, наверно не так принципиально какими именно комплексами сирийские ПВО сбивают неприятельские ракеты — «Панцирями», «Буками» или С-300. Тут важнее их общая эффективность, которая сводит все усилия Израиля на нет. Ну, и демонстрация потенциала российского оружия в данном случае не на последнем месте.

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