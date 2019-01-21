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Укол «Панцирем»: Российские ЗРК отбили атаку F-16 ВВС Израиля

21 января 2019, 11:38  •  184 • Война
Отражение последней атаки на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска, которая состоялась 20 января, можно признать самой неудачной для Тель-Авива — ни одна из ракет, выпущенных F-16 ВВС Израиля, не достигла цели. Все они были сбиты посредством российских комплексов — ЗРПК «Панцирь С1» и ЗРК «Бук М2Э», стоящих на вооружении сирийской армии. В налете участвовало 4 израильских истребителя, которые произвели ракетные пуски из акватории Средиземного моря, не заходя в воздушное пространство Сирии. Средствам ПВО удалось сбить семь ракет, при этом жертв и разрушений в аэропорту, выбранному в качестве мишени, не было отмечено. Куда подевалась еще одна ракета (ну, если логично предположить, что каждый самолет выпустил по две) не сообщается. Вероятно, что прорвалась, но не попала в цель.
Тут интересен и вот какой момент — первое успешное применение именно зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Известно, что Россия поставила в Сирию порядка сорока подобных комплексов (в расчет не берутся комплексы, которые находятся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе), но их эффективность ранее не была подтверждена. Более того, израильская ракета «Спайк» в мае 2018 года уничтожила «Панцирь-С1» сирийской армии. На выложенных в интернете кадрах видно, что экипаж не был готов к нападению, да и сам комплекс практически не защищен от подобной ракеты. Тем не менее, российскому оружию был нанесен репутационный удар.
Сейчас, получается, «Панцири» себя реабилитировали и подтвердили свою боеспособность. О чем незамедлительно сообщили в Национальном центре управления обороной России, где особо подчеркнули применение при отражении ракетной атаки именно подобных комплексов.
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Упоминался и зенитный ракетный комплекс «Бук», который поставлялся в Сирию еще с советских времен, а в 2010—2013 годах его сменил более совершенный «Бук-М2Э» оснащенный ракетами «Гризли» (SA-17Grizzly), способными поражать цели на высотах от 15 метров до 25 километров и на дальности до 45 км. Его репутация общепризнана, этот комплекс является лучшим в своем классе, так что можно не сомневаться, что свою лепту он внес и в этот раз.
К «Панцирю-С1» ранее были претензии и у российских военных. Комплекс демонстрировал низкую возможность по обстрелу маневрирующих целей, эффективно поражал их лишь в радиусе 20 километров, да и то летящие на скорости не более 80 метров в секунду (вместо заявленных в характеристиках 1 тысячи м/с). Серьезным недостатком считалось отсутствие маршевого двигателя его ракеты, которая движется с отрицательным ускорением, что приводит к ошибкам при наведении на цель. Сбивать беспилотники и вертолеты комплекс еще способен, а вот в противоборстве с ракетами он оказался слабоват.
На смену «С1» приходит ЗРПК «Панцирь-СМ», разрабатываемый еще с 2013 года и впервые продемонстрированный на форуме «Армия-2017», который начал поступать в ВС РФ с 2018 года. Насколько известно, новый комплекс оснащен сверхмощной антенной и гиперзвуковыми ракетами нового поколения, радиус действия которых увеличен до 60 километров. И это уже совершенно новый «Панцирь», даже внешне он отличается увеличенными габаритами и бронированной кабиной восьмиколесного КамАЗ-«Торнадо».
Известно, и это подтверждает само Минобороны России, что в Сирии с 2014 года проводятся испытания многих видов отечественных вооружений — этакий огромный полигон, на котором в реальных боевых условиях можно «доводить до ума» хоть самолеты и ракеты, хоть бронетехнику и стрелковое оружие. Так может, сейчас и был задействован именно «Панцирь-СМ», который так ловко посбивал израильские ракеты? Это лишь предположение, реального подтверждения этому факту нет, но именно российские военные сообщили об уничтожении израильских ракет под Дамаском.
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Из задействованных, но не озвученных средств ПВО сирийской армии, могли быть применены и поставленные Дамаску российские ЗРК С-300 «Фаворит». Их Москва экстренно перебросила в Сирию после истории со сбитым 18 сентября 2018 года российским самолетом-разведчиком Ил-20, который подставила под удар сирийской ракеты израильская авиация.
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Насколько известно, на сегодняшний момент в Сирии находятся 3 дивизиона ЗРК С-300 «Фаворит» (по 8 мобильных установок в каждом). Для того чтобы создать «пояс» ПВО вокруг Дамаска и ряда прилегающих аэродромов, этого вполне достаточно, но не для отражения масштабных воздушных налетов на территории всей страны. При этом утверждается, что Россия создает в Сирии полноценную классическую ПВО, которая будет включать в себя систему ракетного огня дальнего и ближнего радиусов, прикрытие ЗРК, а также «всевысотное» радиолокационное поле.
Сирийская С-300 уже сбила израильский военный самолет, осуществлявший ракетную атаку над Аль-Кисвой в ноябре прошлого года. Точных данных о сбитых ракетах нет, но о них сообщается регулярно. В Сирию сейчас поставлены наиболее «продвинутые» комплексы — С-300ПМУ-2, которые способны уничтожать аэродинамические цели на дальности от 3 до 200 километров, баллистические — на дальности от 5 до 40 километров. При этом обнаружение целей происходит на удалении в 300 километров и есть время не только обнаружить, но и уничтожить воздушную цель.
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Есть в Сирии и ЗРК-400 «Триумф», два дивизиона которых прикрывают российские базы аэродрома Хмеймим и порта Тартус, но их применение возможно только в случае угрозы этим объектам или военнослужащим из состава ВКС РФ. Так что их участие в отражении атак по сирийским объектам не предусмотрено.
Собственно, наверно не так принципиально какими именно комплексами сирийские ПВО сбивают неприятельские ракеты — «Панцирями», «Буками» или С-300. Тут важнее их общая эффективность, которая сводит все усилия Израиля на нет. Ну, и демонстрация потенциала российского оружия в данном случае не на последнем месте.
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